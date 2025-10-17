Al via la 5ª edizione del “Festival del Rumore”, promosso dall’Istituto Vallauri di Fossano e l’associazione Revolution

Questa sera, venerdì 17 ottobre alle ore 20:45, nell’aula magna dell’Istituto superiore Vallauri, prende avvio la quinta edizione del “Festival del Rumore”.

L’iniziativa è promossa dall’associazione “La voce di Elisa” in occasione della “Giornata mondiale della Salute mentale". A introdurre la serata, organizzata in collaborazione con l’associazione giovanile Revolution, sarà la dottoressa Mara Barcella, vicepresidente dell’associazione e psichiatra Asl Cn1.

Il Festival propone eventi per rompere il silenzio intorno alla salute mentale: incontri, spettacoli, musica, laboratori e proiezioni. Il tutto per sensibilizzare il tema, con l’obiettivo di scoprire i vari aspetti dello spettro autistico e per favore la comprensione della neurodivergenza.

Protagonisti dell’incontro saranno Red - ballerina, insegnante, coreografa, blogger, professionista e attivista autistica per i diritti delle persone autistiche - e Maurizio Arduino, psicologo e psicoterapeuta, responsabile del Centro Autismo e Sindrome di Asperger Asl Cn1, figura di riferimento nel campo dei disturbi del neurosviluppo. L’evento è a ingresso libero. Verrà rilasciato attestato di partecipazione a chi ne farà richiesta.