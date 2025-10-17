"Camminare insieme" giunge al quinto appuntamento: "Insegnanti e genitori per un cammino educativo" con Elena Fazi

L'educazione al centro del quinto incontro del corso "Costruire relazioni", in programma venerdì 17 ottobre alle ore 21 nel salone della Parrocchia San Paolo. Protagonista della serata sarà la professoressa Elena Fazi, Vice Presidente Nazionale Vicaria dell'Unione Cattolica Insegnanti e Dirigenti di Roma.

Il tema "Insegnanti e genitori per un cammino educativo" affronta una delle sfide più complesse della società contemporanea: la necessità di ricostruire un'alleanza educativa forte tra famiglia e scuola.

La professoressa Fazi, forte della sua esperienza nella direzione di una delle principali associazioni di categoria degli insegnanti cattolici, illustrerà strategie concrete per superare incomprensioni e conflitti, proponendo percorsi di collaborazione che mettano al centro il bene dei ragazzi.

L'incontro assume particolare rilevanza in un momento in cui il rapporto tra genitori e insegnanti appare spesso conflittuale, con ricadute negative sul processo formativo degli studenti. Il corso proseguirà il 24 ottobre con la testimonianza dell'imprenditore Livio Bertola.

Gli incontri si svolgeranno di venerdì alle ore 21 nel salone della Parrocchia S. Paolo in via B. Fenoglio, 47 - Cuneo.

Il costo di iscrizione è di 30 euro per i singoli, 40 euro per nucleo familiare (max 4 persone) e 5 euro per gli studenti. Il corso è riconosciuto valido ai fini dell'aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado.