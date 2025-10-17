Ceresole d'Alba, il MUbatt apre gratis ogni ultima domenica del mese

Il MUbatt – Museo della Battaglia di Ceresole d’Alba apre gratuitamente al pubblico ogni ultima domenica del mese con le visite guidate per riscoprire la storia della Battaglia del 1544.
Il museo, ospitato negli spazi riqualificati dell’antica ala del mercato comunale in Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, rappresenta un punto di riferimento culturale e storico per il territorio. Al suo interno, il percorso espositivo accompagna i visitatori alla scoperta della Battaglia di Ceresole d’Alba, combattuta il 14 aprile 1544 tra l’esercito francese di Francesco I e quello degli Imperiali guidati da Carlo V, in uno scontro decisivo per il controllo della penisola italiana.
Grazie molteplici contenuti multimediali, il MUbatt propone un’esperienza immersiva che restituisce la complessità e l’importanza di uno degli scontri più significativi delle guerre d’Italia del Cinquecento, combattuto da circa 30.000 soldati.
L’ingresso è libero ogni ultima domenica del mese, con orario dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Il museo è inoltre aperto su prenotazione per scuole, gruppi e comitive, anche in orario infrasettimanale.
Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Ceresole d’Alba: https://www.comune.ceresoledalba.cn.it/...