Sepolta ai margini: dagli scavi di Aisone i resti di una donna di 500 anni fa

Continuano gli scavi nella Riserva Naturale Grotte di Aisone e l'ultima scoperta riguarda il ritrovamento della sepoltura di una donna di 500 anni fa.
Ce lo raccontano gli esperti lunedì 20 ottobre, alle ore 16.30, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC, in Via Roma, 15, Cuneo.
Durante il convegno avverrà la presentazione di nuovi dati archeologici e ambientali sul comprensorio delle Grotte di Aisone nell’ambito del progetto avviato dalle Aree Protette Alpi Marittime, Unione Montana Valle Stura e Comune di Aisone con la direzione scientifica dell’Università di Milano e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.
Programma:
- ore 16.30 | Saluti istituzionali
- ore 16.45 | La Valle Stura tra tutela e ricerca archeologica: interventi di Lisa Accurti, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, e Gian Battista Garbarino,Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- ore 17 | Dalla preistoria all'età moderna in Valle Stura di Demonte: risultati degli scavi 2025 alle Grotte di Aisone. Team di ricerca Grotte di Aisone, coordinamento Università Statale di Milano, cattedra di Ecologia Preistorica*
- ore 17.45 | Discussione
- ore 18.15 | Aperitivo
(*) Umberto Tecchiati, Gian Battista Garbarino, Stefano Viola, Stefania Padovan, Fiorenza Gulino, Luca Perolfi, Sara Fumagalli, Giulia Scialanga, Letizia Barillari, Giuseppe Coda, Gianluca Meana, Chiara Bodini, Miriana Ribero.