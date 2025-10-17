Sicurezza stradale tra psicologia ed etica: a Madonna dell'Olmo un appuntamento per parlare di vita e responsabilità

Arriva a Madonna dell'Olmo un'evento gratuito fino a esaurimento posti, organizzato da Giovanni Monge Roffarello, CEO & Founder di Officine Mattio e da Alberto Bergia, Presidente della Cooperativa Sociale La Cascina - progetto IO CI SONO, in collaborazione con la Fondazione Michele Scarponi, dal titolo “SICUREZZA STRADALE - Psicologia ed etica”, per riflettere sul valore della vita e la responsabilità condivisa di chi vive la strada. L'appuntamento, in programma lunedì 27 ottobre alle 19:30, si terrà presso la sede di Officine Mattio, in via Renzo Gandolfo 6/A a Madonna dell'Olmo, e sarà un’occasione di dialogo e sensibilizzazione su un tema di grande attualità e impatto sociale: la sicurezza sulle nostre strade, raccontata attraverso esperienze, valori e testimonianze dirette.

Interverranno Giovanni Monge Roffarello, CEO & Founder di Officine Mattio; Marco Scarponi, Segretario Generale della Fondazione Michele Scarponi Mirco Baiocco, Nucleo Operativo Dipendenze – Prefettura di Cuneo; Paolo Viberti, giornalista sportivo ed autore con undici Olimpiadi al proprio attivo; Mauro Leoni, PhD in Psicologia dell’educazione e delle disabilità.

A moderare l’incontro sarà Alessandro Carlini, Professore presso ESBS, CEO & Founder di IFAM ed esperto in diritto sportivo.

L’evento si concluderà con un aperitivo analcolico offerto a tutti i partecipanti, per favorire il confronto informale e la condivisione di idee.

“La bicicletta è libertà – ricorda Giovanni Monge Roffarello – e crediamo che la cultura della sicurezza stradale e del rispetto reciproco debba diventare parte integrante del nostro modo di vivere e di interpretare il ciclismo.”

Con questa iniziativa, Officine Mattio rinnova il proprio impegno nel promuovere una mobilità consapevole, sostenibile e rispettosa della vita, confermandosi un punto di riferimento non solo per l’eccellenza Made-in-Italy, ma anche per la sensibilità sociale che da sempre accompagna il marchio cuneese.



