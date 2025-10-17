Vernante accoglie l’E-Rally di Monte-Carlo: un tributo al territorio piemontese

L' Automobile Club di Monaco ha reso E-RALLY internazionale per la prima volta. È stata una scelta importante per coinvolgere la Regione Piemonte ed alcuni Comuni della Provincia di Cuneo.

Il sindaco di Vernante, Gian Piero Dalmasso, oltre a ricevere i 62 equipaggi che vedevano fra i partecipanti la Principessa Camille Gottlieb e il Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale al Direttore dell’Automobile Club di Monaco Guy De Alexandris, al presidente del E-rallye Jacques Rossi, ai Commissari Generali Eric Barabino e Jeremy Joffre accompagnati da Luciano Cosco di Infrastructure Manager presso Marina Development Corporation che ha tenuto costantemente i contatti dell’organizzazione.

Il sindaco ha manifestato un vivo ringraziamento all’organizzazione dell’E-Rally per aver dato visibilità a questa parte di territorio cuneese. L’ A.C. Monaco per mezzo del Direttore ha espresso “un ringraziamento particolare al comune di Vernante per l'ottima accoglienza e collaborazione, evidenziato inoltre come Il ristorante Nazionale abbia aggiunto l’eccellenza con i suoi graditissimi piatti piemontesi”.

I concorrenti hanno manifestato un vero entusiasmo per essersi misurati su questi percorsi meravigliosi e coloratissimi dell'autunno.

L' Automobile Club di Monaco ringrazia inoltre L' ANAS interamente per il grande aiuto nel consentire questa prova sul percorso dei 46 tornanti. Gli organizzatori ringraziano tutti quelli che hanno collaborato alla riuscita di questa meravigliosa manifestazione.