456ª Fiera Fredda: la lumaca protagonista della cucina a Borgo san Dalmazzo (4-8 dicembre 2025)

Qui si parla di lumache, non di chiocciole. E ad essere la protagonista assoluta di questo evento sarà è l’Helix pomatia alpina, una varietà autoctona delle Alpi Marittime divenuta simbolo di Borgo San Dalmazzo e della sua secolare tradizione gastronomica. Questa lumaca, che si distingue per la carne chiara e delicata e per il profumo erbaceo dovuto al pascolo naturale tra le erbe aromatiche d’alta quota, a differenza delle comuni chiocciole, si chiude naturalmente nel proprio guscio formando una pellicola calcarea che ne preserva le qualità e ne consente una lunga conservazione. Sarà dunque intorno a questa lumaca di montagna che, nel corso della Fiera fredda, si concentreranno degustazioni e piatti tipici, proposti sia nello spazio fieristico, sia dai ristoratori locali: ad essere protagoniste dunque saranno soprattutto le lumache “alla cartunera” o “alla borgarina”. Ovviamente non mancheranno anche interpretazioni di questa gustosa lumaca anche in versioni diverse: fritte, alla parigina… Un’occasione per scoprire il gusto più vero dell’Alta Valle Gesso, dove tradizione e gastronomia si fondono in una festa che dura da quasi mezzo millennio.

Informazioni: www.fierafredda.it