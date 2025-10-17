 / Politica

Alba Capitale italiana dell’Arte Contemporanea, Robaldo: “Granda protagonista nella cultura”

Il presidente della Provincia di Cuneo commenta l'esito della proclamazione con orgoglio: “Candidatura sostenuta dal territorio”

Ci inorgoglisce particolarmente la vittoria di Alba, perché testimonia come anche nel settore della cultura la Granda stia iniziando a diventare protagonista”: così il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, commenta l’assegnazione del titolo di capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2027 alla città di Alba.


Come Provincia - aggiunge Robaldo - abbiamo convintamente sostenuto la candidatura di Alba, che è la candidatura non di una sola città ma di un intero territorio, come è stato detto durante la presentazione”.

Redazione

