Dalla "Passeggiata rosa" un dono prezioso: conforto per le donne in chemioterapia

L’associazione “Donna per Donna” ha donato 20 scaldacollo e un forno a microonde all’Oncologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle. Serviranno alle pazienti che utilizzano il casco refrigerante che l’associazione, in occasione dei suoi 20 anni, ha regalato al reparto per proteggere i capelli delle donne che affrontano i trattamenti di chemioterapia.

“Si tratta del ricavato della ‘Passeggiata rosa’ per la prevenzione del tumore al seno dello scorso novembre, organizzata con i Comuni di Margarita, Morozzo e Rocca de Baldi e l’associazione ‘Andos’ di Torino, alla quale avevano partecipato il Commissario dell’Azienda Ospedaliera, Livio Tranchida, e diversi medici dell’ospedale di Cuneo – ha spiegato Ivana Pane, presidente dell’associazione -. Gli scaldacollo sono ripieni di noccioli di ciliegie che, scaldati nel forno a microonde, danno sollievo alle pazienti. Li abbiamo acquistati anche grazie alla disponibilità dell’erboristeria Vigna che ci è venuta incontro con la spesa”.

“Sono circa 100 le persone che utilizzano il casco refrigerante a disposizione del nostro reparto, alcune abitano lontane ma hanno chiesto di essere seguite da noi anche per questa opportunità – spiega Anna Maria Vandone, responsabile della patologia mammaria nell’Oncologia di Cuneo diretta da Gianmauro Numico –. Lo indossano anche per 4-5 ore consecutive spesso lamentando, come emerge dai nostri questionari, brividi in testa, perché le temperature di aggirano sui -3 o -4 gradi centigradi”.

“La presenza dei volontari rappresenta un tassello fondamentale del percorso terapeutico: avere accanto qualcuno che ha avuto il tuo stesso problema e ce l’ha fatta è un sostegno molto importante. Inoltre le associazioni, come ‘Donna per Donna’, hanno la capacità di curare anche i dettagli, quelli che fanno la differenza per il benessere dei pazienti”, ha concluso Giuseppe De Filippis, direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle.