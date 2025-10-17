Lions Mondovì porta la Costituzione tra i banchi: 260 copie agli studenti delle medie

Questa mattina, venerdì 17 ottobre, i Lions e Leo del Club del Monregalese hanno donato 260 copie del libro “La Costituzione nelle parole” agli studenti degli Istituti Comprensivi Mondovì 1 e Mondovì 2, nell’ambito del progetto “Il Dono della Costituzione”.

L’iniziativa, rivolta ai ragazzi di terza media, vuole avvicinare i giovani alla conoscenza e al valore della nostra Carta costituzionale.

Il progetto culminerà a maggio con uno spettacolo didattico e l’incontro con l’autrice Susanna Mattiangeli.

Un service che esprime l’impegno dei Lions e dei Leo per la formazione civica, la crescita culturale e il senso di comunità.