Scuole e corsi | 17 ottobre 2025, 12:03

Lions Mondovì porta la Costituzione tra i banchi: 260 copie agli studenti delle medie

"Il Dono della Costituzione" per avvicinare i giovani ai valori della Carta. Il progetto del Club Monregalese si concluderà a maggio con un evento didattico e la visita dell'autrice Susanna Mattiangeli

Questa mattina, venerdì 17 ottobre, i Lions e Leo del Club del Monregalese hanno donato 260 copie del libro “La Costituzione nelle parole” agli studenti degli Istituti Comprensivi Mondovì 1 e Mondovì 2, nell’ambito del progetto “Il Dono della Costituzione”.

L’iniziativa, rivolta ai ragazzi di terza media, vuole avvicinare i giovani alla conoscenza e al valore della nostra Carta costituzionale.

Il progetto culminerà a maggio con uno spettacolo didattico e l’incontro con l’autrice Susanna Mattiangeli.

Un service che esprime l’impegno dei Lions e dei Leo per la formazione civica, la crescita culturale e il senso di comunità.

