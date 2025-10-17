CALCIO SERIE C / Sabato pomeriggio il Bra fa visita alla Pianese, fischio d'inizio alle 17,30

Nuovo week-end e nuovo appuntamento per il Bra che sabato pomeriggio farà visita alla Pianese, nella sfida valevole per la decima giornata del campionato di serie C. Fischio d’inizio alle 17:30 allo stadio comunale di Piancastagnaio (provincia di Siena).

Il Bra arriva da due sconfitte consecutive contro Ascoli (4-1 a favore degli impenetrabili ascolani) e Carpi (1-3 per i modenesi). Per i ragazzi di mister Nisticò l’obiettivo è quello di tutte le settimane, ovvero provare a strappare punti a squadre, sulla carta, più attrezzate e preparate ad affrontare la difficile serie C.

In stagione le due formazioni hanno segnato lo stesso numero di gol, con i senesi che hanno però raccolto molti più punti. Dunque i giallorossi dovranno sfruttare al meglio tutte le occasioni in attacco e prestare maggior attenzione alla fase difensiva, che finora si è rivelata non essere all’altezza del campionato (come testimoniano le 17 reti subite in nove match).

La Pianese arriva dalla sconfitta di misura rimediata sabato scorso contro il Guidonia Montecelio (1-0 per i romani arrivato nel finale), stop preceduto da due convincenti vittorie ai danni di Livorno (2-1) e Perugia (1-0). I ragazzi allenati da Alessandro Birindelli vorranno dunque tornare subito al successo e rilanciarsi in chiave playoff. I toscani proveranno ad affidarsi ancora una volta al loro bomber Leonardo Bellini, per lui già 4 reti (sulle 8 totali dei bianconeri).

In classifica i braidesi sono al 18° posto con 5 punti all’attivo; i senesi sono invece undicesimi con 12 punti, a ridosso della zona playoff.

Nessun precedente tra le due formazioni. I bookmaker danno favoriti i padroni di casa (1.75), con la vittoria degli ospiti che è data a quota 4.30.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 255 con telecronaca di Fabrizio Redaelli) e su NOW.

La partita sarà diretta da Matteo Dini di Città di Castello, coadiuvato dagli assistenti Paolo Cozzuto di Formia e Roberto D’Ascanio di Roma2, quarto ufficiale Mario Picardi di Viareggio e operatore FVS Massimiliano Starnini di Viterbo.

Prossimo appuntamento per il Bra domenica 26, quando i piemontesi ospiteranno allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante la Vis Pesaro; fischio d’inizio alle 14:30.