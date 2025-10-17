Due Medaglie per il Kodokan Cuneo al Trofeo Italia: eccellente prestazione a Riccione

Il Kodokan Cuneo ha brillato al Trofeo Italia, una prestigiosa competizione nazionale che si è svolta domenica 12 ottobre al palazzetto di Riccione, riunendo i migliori giovani atleti italiani. La società cuneese si è distinta grazie alle straordinarie performance dei suoi due talenti emergenti nella categoria Esordienti A (nati nel 2013), Matteo Mandrile e Aurora Dell'Aquila, che hanno conquistato rispettivamente una medaglia d'argento e una di bronzo.

Nella categoria dei 45 kg, dove erano presenti ben 36 atleti, Matteo Mandrile ha dimostrato una grande determinazione e tecnica. Il suo cammino verso la finale è stato un susseguirsi di successi, vincendo quattro incontri con buone prestazioni prima di affrontare la semifinale, che ha superato brillantemente.

In finale, Matteo ha incontrato un forte atleta toscano. La battaglia è stata intensa e combattuta, con i due judoka che si sono affrontati alla pari. Cedendo solo alla fine, Mandrile ha conquistato una meritatissima medaglia d'argento, coronando una giornata di grandi soddisfazioni.

Anche Aurora Dell'Aquila ha lasciato il segno nella categoria dei 36 kg, dimostrando tutto il suo potenziale. Dopo aver vinto con successo i suoi primi due incontri, è arrivata in semifinale, dove è stata sconfitta da una brava avversaria che già conosceva.

Nonostante la delusione, Aurora ha saputo reagire con grinta e si è concentrata sulla finale per il terzo posto. Ha affrontato e battuto un'avversaria veneta, conquistando una splendida medaglia di bronzo.

Le eccellenti prestazioni di Matteo e Aurora non solo riempiono di orgoglio i loro tecnici ma confermano anche che il duro lavoro e i sacrifici fatti portano a risultati importanti. I successi di Riccione rappresentano un forte stimolo per il futuro, e ora l'obiettivo è continuare su questa strada, intensificando ulteriormente il lavoro tecnico, strategico e di preparazione fisica per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.