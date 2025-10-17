Ritorno al futuro torna al cinema il 21 ottobre per il 40° anniversario

Pronti a salire a bordo della DeLorean? Ritorno al futuro torna sul grande schermo il 21 ottobre. Il primo capitolo dell’amatissima trilogia cinematografica festeggia il compleanno in grande stile: in versione restaurata in 4K.

Dal suo debutto in sala il 3 luglio 1985, il film diretto da Robert Zemeckis ha incassato quasi 400 milioni di dollari in tutto il mondo, ottenendo un grande successo, compreso l’Oscar al miglior montaggio sonoro.

Alcune battute sono diventate cult, così come memorabili sono diventati i personaggi a partire da Marty McFly, Doc Brown e la loro DeLorean. Mitico il flusso canalizzatore, il geniale metodo per saltare da un’epoca a un’altra, dove il villain è, come sempre, il buon vecchio Biff Tannen.

Quarant’anni dopo, Marty (Michael J. Fox), la fidanzatina Jennifer (Claudia Wells), il professore Brown (Christopher Lloyd) e l’inseparabile cane Einstein sono ancora nel cuore di moltissimi spettatori con tanto di pagine social e siti dedicati.

I fan sanno bene che il 21 ottobre non è un giorno qualsiasi: la data del 21 ottobre 2015 è quella impostata nella DeLorean, il giorno in cui Doc e Marty insieme a Jennifer arrivano nel futuro all’inizio del secondo film. Dal 2015, il 21 ottobre è diventato ufficialmente il giorno delle celebrazioni internazionali dedicate alla saga.

Tra le canzoni indimenticabili della colonna sonora il lento Earth angels dei Penguins, rifatta dal gruppo Marvin Berry and the Starlighters durante la festa scolastica “Incanto sotto il mare”. Ma quando Marvin si ferisce a una mano e non può proseguire a suonare, è McFly costretto a salire sul palco a imbracciare la chitarra e dopo il lento in cui i futuri genitori si scambiano il primo bacio Marty suona Johnny B. Goode di Chuck Berry che verrà scritta solo 3 anni più tardi.

«Un pezzo un po’ vecchio dalle mie parti» lo definisce Marty, ma quando il rock diventa trascinante e lui si getta per terra in un assolo di chitarra e tutti lo guardano allibiti, sarà obbligato a salutare la festa con una frase rimasta nell’immaginario collettivo: «Penso che ancora non siate pronti per questo... ma ai vostri figli piacerà».

Curiosità

Nel 2007, il film Ritorno al futuro è stato scelto per essere conservato nel National film registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Anche i due sequel, girati contemporaneamente ma usciti nel 1989 e nel 1990 (Ritorno al futuro parte II e parte III), furono premiati dal botteghino. Ma è soprattutto il primo capitolo della serie a essere diventato un successo, ha stabilito un punto di riferimento per i film sui viaggi nel tempo ed è stato citato da tutti, dal presidente Ronald Reagan ad Avengers: Endgame.

Back in Time - The Exhibition

In occasione del 40° anniversario, il Ritorno al Futuro Day si celebra anche con la collaborazione esclusiva tra i cinema e la mostra-evento “Back in Time – The Exhibition”, organizzata da Infinity Events in collaborazione con Ritorno al Futuro Italia APS, e aperta fino al 27 ottobre 2025 a Villa Beretta Magnaghi a Marcallo con Casone (MI). Un’esposizione immersiva di oltre 2.000 mq, che raccoglie più di 100 memorabilia originali e certificate di produzione, provenienti dal Back To The Future Museum. In mostra: oggetti di scena, costumi, concept art, storyboard inediti, veicoli iconici (tra cui la DeLorean DMC12, la Ford di Biff, il Volkswagen T2 Bus dei terroristi libici e la Toyota Hilux SR5 di Marty), ma anche ambientazioni ricostruite come la Torre dell’Orologio, il Lou’s Cafe, il ballo “Incanto sotto al mare” e molto altro. Parte del ricavato della mostra sarà devoluto a Team Fox, l’associazione fondata da Michael J. Fox a sostegno della ricerca sul Parkinson. Un’occasione per unire divertimento, memoria e solidarietà.