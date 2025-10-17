Nel weekend aprono la strada per il Pian delle Gorre e il rifugio

Sabato 18 e domenica 19 ottobre riapriranno la strada per il Pian delle Gorre (Chiusa di Pesio) e il rifugio del Parco, in gestione alla coop. Proteo.

La viabilità pedonale e veicolare sulla rotabile era stata interrotta a fine settembre per l'esecuzione di importanti opere di messa in sicurezza e per interventi di manutenzione straordinaria che proseguiranno ancora per alcuni giorni.

La strada, per l'esecuzione della bitumatura, sarà di nuovo chiusa dalle ore 7 lunedì 20 alle 19 di venerdì 24.

Manutenzioni e opere di regimazione delle acque sono programmate lungo la strada Gorre-Saut con la conseguente chiusura della strada anche per pedoni dal 27 al 31 ottobre. La zona del Saut sarà comunque raggiungibile attraverso il sentiero pedonale che corre parallelamente la strada.

Per raggiungere il Pian delle Gorre, a piedi o in bicicletta, è percorribile senza limitazioni la pista del Vallone delle Canavere che parte da Madonna d'Ardua.

In Valle Gesso, il Comune di Valdieri ha avviato lavori di manutenzione straordinaria sulla strada del Vallone della Valletta (tratta Gias delle Mosche-Pian della Casa) per l'esecuzione dei quali è stato necessario interrompere la viabilità fino alla conclusione dei lavori. Il passaggio a piedi è consentito.

Il rifugio Remondino che si trova nel vallone della Valletta è aperto nei prossimi due ultimi fine settimana di ottobre. In considerazione della stagione è consigliata sempre la prenotazione.

Per informazioni: Rifugio Remondino.

Ricordiamo che da lunedì 13 ottobre è chiusa ai mezzi motorizzati, la strada "Ex Militare Monesi-Limone" (Alta Via del Sale) nel Comune di Briga Alta (Valle Tanaro). L'accesso da Limone resta aperto il sabato e la domenica fino al 19 ottobre. In quota resta aperto sino al 19 ottobre il rifugio Don Barbera.



