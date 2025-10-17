VOLLEY MASCHILE SERIE B / Esordio casalingo per il VBC Mondovì, al Pala Nino Manera arriva l'Albisola

Nella seconda giornata del campionato di serie B maschile il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone ospiterà sabato sera alle ore 20.30 al Pala “Nino Manera”, nell’ impianto intitolato allo storico presidentissimo del sodalizio monregalese degli anni settanta ed ottanta, l’ Albisola allenato da Lorenzo Bottaro e nelle cui fila milita da capitano il palleggiatore Fabrizio Turco, cresciuto nel vivaio monregalese.

Contro i liguri, che nella prima giornata hanno ceduto in casa per 3-0 al Saronno, sarà importante riuscire a compere un deciso cambio di passo rispetto alla sfortunata gara in casa dello Spezia, cercando di aumentare l’ aggressività al servizio per togliere le necessarie certezze alla ricezione avversaria e riuscire ad avere una maggiore qualità nella prima palla per dare ritmo al side-out.

“Albisola – afferma coach Vittorio Bertini – è una squadra molto temibile perché, dopo il trionfale campionato di serie C ligure della scorsa stagione, in cui hanno dominato alla grande, si sono ulteriormente rinforzati, pescando a piene mani dal Cus Genova, che ha chiuso il precedente campionato di serie B con un ottimo quinto posto finale ed un bottino di ben 50 punti. Alla corte del bravo e preparato coach Bottaro sono quindi arrivati il forte opposto Poggio, gli schiacciatori Coppolecchia e Tomà, il centrale Cai, già campione d’Italia Under 19 con il Colombo Genova e la scorsa stagione in forza allo Spezia. A completare l’organico ci sono poi alcuni giocatori storici come i palleggiatori Fabrizio Turco, ex di turno, ed Arboscello, il libero Bisio e gli schiacciato Cuzari e Giacchino. A corollario di un assetto certamente competitivo, ecco l’interessante prospetto, classe 2002, Alessio Paolucci, proveniente da Macerata, un giocatore potente ed eclettico, capace di dare filo da torcere a tutte le difese. Proprio Paolucci ha sostituito Poggio (impegnato in Erasmus fino a Novembre) nel ruolo di opposto, senza farlo minimamente rimpiangere. Oltre che per le buone capacità tecniche, Albisola è molto temibile anche per una “tigna” ed uno spirito di squadra davvero notevole. Il medesimo spirito di squadra deve caratterizzare noi e dovrà essere il nostro punto di forza non solo in questa gara ma per l’ intera stagione”.