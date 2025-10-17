Principe Andrea rinuncia al suo titolo reale

(Adnkronos) - Il principe Andrea rinuncerà ai suoi titoli, incluso quello di duca di York. Ad annunciarlo è lo stesso principe Andrea in un comunicato. Il fratello di re Carlo è coinvolto nello scandalo sessuale legato a Jeffrey Epstein.

"Dopo averne discusso con il Re, con i miei familiari più stretti e con quelli più lontani - sottolinea il principe Andrea -, siamo giunti alla conclusione che le continue accuse nei miei confronti distraggono Sua Maestà e la Famiglia Reale dal loro lavoro. Ho deciso, come ho sempre fatto, di mettere al primo posto il mio dovere verso la mia famiglia e il mio Paese. Confermo la mia decisione di cinque anni fa di ritirarmi dalla vita pubblica".

"Con il consenso di Sua Maestà - sottolinea ancora il principe Andrea - riteniamo che ora sia necessario fare un ulteriore passo avanti. Non userò quindi più il mio titolo né gli onori che mi sono stati conferiti. Come ho già detto in precedenza, nego con forza le accuse mosse contro di me".