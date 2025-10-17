 / 

Report, il video dell'auto di Ranucci dopo l'esplosione dell'ordigno a Campo Ascolano

(Adnkronos) - L'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, è completamente distrutta, quella di sua figlia - che era parcheggiata a fianco - danneggiata. È questo che mostrano le immagini video condivise dai profili social di Report dopo l'esplosione avvenuta la notte scorsa e causata da un ordigno piazzato sotto il veicolo del giornalista, parcheggiato davanti alla casa di Campo Ascolano, nel comune di Pomezia, alle porte di Roma.  

Nel video è possibile vedere i detriti sparsi ovunque per la strada, l'auto in pezzi e i Vigili del Fuoco arrivati sulla scena. 

 

