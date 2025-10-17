Seul pronta a schierare 'il Mostro' contro Pyongyang, nuovo missile 'per la deterrenza'

(Adnkronos) - Il 'Mostro' potrebbe entrare in servizio entro fine anno in Corea del Sud. Il ministro della Difesa, Ahn Gyu-back, ha anticipato all'agenzia sudcoreana Yonhap lo schieramento entro fine anno del missile Hyunmoo-5 per potenziare le capacità di deterrenza. Sul 'Mostro' i riflettori sono accesi per l'annunciata importanza strategica in un contesto di continue tensioni nella regione.

"La Corea del Sud ha aderito al Trattato di non proliferazione e non può avere armi nucleari e ritengo fermamente che dovremmo disporre di un numero considerevole di missili Hyunmoo-5 per un equilibrio - ha detto - La produzione in serie è iniziata e si cerca di intensificarla in modo significativo".

Il 'Mostro', secondo la Yonhap, è un missile terra-terra in grado di trasportare una testata da circa otto tonnellate e di distruggere bunker sotterranei. Non ci sono molti altri dettagli.

Solo pochi giorni fa la leadership della Corea del Nord ha presentato per la prima volta il nuovo missile balistico intercontinentale Hwasong-20, definito "il più potente sistema d'arma strategico nucleare" dall'agenzia di stampa nordcoreana Kcna.