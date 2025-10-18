Bra, ubriaco alla guida provoca incidente ed inveisce contro la pattuglia intervenuta: denunciato dalla Polizia Locale

La Polizia Locale di Bra ha deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo residente nel braidese che nella notte si è reso protagonista di un incidente stradale avvenuto in via Piumati all’altezza della tangenziale di Bra dove si sono scontrate frontale una Opel Corsa e una Opel Mokka.

Una volta giunto l’equipaggio della Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito, il conducente della Corsa da subito si mostrava infastidito. Dopo essere risultato positivo al precursore in dotazione, utilizzato per accertare la positività all’abuso delle sostanze alcoliche, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenza, di fatto rifiutandosi di sottoporsi ai successivi controlli con l’etilometro.

Una condotta ostile reiterata, con insulti agli agenti, intralciati nella compilazione degli atti.

Per questo motivo il quarantenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto degli accertamenti volti a stabilire il tasso alcolemico, per aver commesso il fatto dopo le 22 e prima delle 7 e per aver provocato un incidente stradale sotto l’effetto delle sostanze alcoliche.

La Polizia Locale braidese ha proceduto a ritirare la patente di guida all’automobilista.