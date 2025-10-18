Incidente stradale a Saluzzo: scontro tra ciclista e un trattore sulla provinciale per Scarnafigi

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 18 ottobre, sulla strada provinciale 663 tra Saluzzo e Scarnafigi, all'altezza della direzione per Torre San Giorgio. Intorno alle 16, per cause ancora da accertare, si è verificato uno scontro tra un trattore agricolo e un ciclista.

Il ciclista è rimasto gravemente ferito nell'impatto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Saluzzo, un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso, che ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

La strada provinciale 663 è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e l'atterraggio dell'elicottero. La riapertura è prevista solo al termine dell'intervento.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento non sono state rese note le generalità del ciclista ferito né le sue condizioni cliniche.