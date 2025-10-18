 / Cronaca

Cronaca | 18 ottobre 2025, 17:08

Incidente stradale a Saluzzo: scontro tra ciclista e un trattore sulla provinciale per Scarnafigi

Ferito in codice rosso trasportato in elisoccorso al Santa Croce di Cuneo. SP663 chiusa verso Torre San Giorgio

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 18 ottobre,  sulla strada provinciale 663 tra Saluzzo e Scarnafigi, all'altezza della direzione per Torre San Giorgio. Intorno alle 16, per cause ancora da accertare, si è verificato uno scontro tra un trattore agricolo e un ciclista.

Il ciclista è rimasto gravemente ferito nell'impatto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Saluzzo, un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso, che ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

La strada provinciale 663 è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e l'atterraggio dell'elicottero. La riapertura è prevista solo al termine dell'intervento.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento non sono state rese note le generalità del ciclista ferito né le sue condizioni cliniche.

