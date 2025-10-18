Non ce l’ha fatta il ciclista di Moretta scontratosi con un trattore tra Saluzzo e Scarnafigi

L'incidente è avvenuto all'incrocio con la Provinciale 316

Purtroppo non ce l'ha fatta Michele Barberis, il ciclista di Moretta che nel pomeriggio di oggi, sabato 18 ottobre, intorno alle 16, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato contro un trattore agricolo mentre percorreva la Strada Provinciale 663 a circa 7 km dall’abitato di Saluzzo, direzione Torre San Giorgio, all’incrocio con la Sp 316 per Scarnafigi.

L’uomo, classe 1954, è deceduto all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo, dove era stato trasportato in codice rosso con l’elicottero del 118, intervenuto sul luogo dell’incidente con l’ambulanza, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Saluzzo, alla Polizia locale saluzzese e ai Carabinieri della locale Compagnia.

Le forze dell’ordine stanno operando con gli accertamenti volti a ricostruire la dinamica del sinistro, mentre la Provinciale 663, rimasta chiusa al traffico per molte ore per consentire le operazioni di soccorso e l'atterraggio dell'elicottero, è stata riaperta.