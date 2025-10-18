Fratelli d’Italia Fossano contro Landini: "Mancanza di rispetto verso istituzioni e donna"

Riceviamo e pubblichiamo.

Fratelli d’Italia Fossano condanna con fermezza le dichiarazioni sessiste del Segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Parole che evidenziano una totale assenza di argomenti, che sfocia in attacchi personali mirati alla delegittimazione dell’avversario politico e palesano un’assoluta mancanza di rispetto non solo verso le istituzioni della Repubblica, ma soprattutto verso la donna e la persona. Esprimiamo la nostra piena solidarietà al Presidente Giorgia Meloni, ribadiamo il nostro totale sostegno alle esponenti comunali di Fratelli d’Italia — l’Assessore Cinzia Cuzzilla e la Consigliera comunale Tiziana Airaldi — e la nostra vicinanza e assoluto rispetto a tutte le donne impegnate in politica e nelle istituzioni di qualsiasi appartenenza politica.

Invitiamo tutte le forze politiche, e in particolare quelle di sinistra, a prendere nettamente le distanze e a condannare pubblicamente le parole di Landini, che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico e civile che il nostro Paese merita.