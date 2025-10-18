 / Sanità

Sanità | 18 ottobre 2025, 12:36

Il Comitato per l'Ospedale di Ceva ribadisce: "Pronto Soccorso deve essere presente e pienamente operativo!"

Venerdì 21 novembre è in programma un incontro pubblico a Garessio al quale prenderanno parte, tra gli altri, l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, i consiglieri regionali Federica Barbero, Mauro Calderoni e Giulia Marro

L'ospedale di Ceva

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del CO.DI.CE., il Comitato per l'Ospedale di Ceva

***

Egregio Direttore, prendiamo spunto dalle parole di Vittorio Gola, portavoce del Comitato Disabili di Ceva, per tornare sulla questione che costituisce il cuore della nostra attività da sempre: il ruolo dell’Ospedale di Ceva quale centro per le emergenze.

La richiesta del Comitato Disabili di Ceva - riapertura del Pronto Soccorso H24 - è la medesima che stiamo portando avanti da anni e trova fondamento in reali esigenze di sicurezza della popolazione che vive nel Cebano, nell’Alta Val Tanaro, in Val Mongia, nella Val Bormida e nelle zone limitrofe.

Gli argomenti sono quelli di sempre, ma ripeterli - considerando le limitazioni all’operatività del Pronto Soccorso di Ceva - non è un semplice esercizio retorico.

Pensiamo al fatto che tra Mondovì e Savona - distanti tra loro quasi 70 km - vi è un solo Pronto Soccorso - quello di Ceva appunto; alla viabilità del territorio - quasi un’ora, per fare un esempio, tra Ormea e Mondovì; al bacino di utenza della struttura cebana, che non comprende solo gli adiacenti Comuni piemontesi, ma anche quelli liguri, nei quali vive una popolazione interessata alla questione di circa 10.000 abitanti; alla necessità di garantire la sicurezza dell’utenza dell’autostrada Torino - Savona: l’Ospedale di Ceva è la struttura del territorio più vicina all’autostrada; alle caratteristiche dell’edificio sede dell’Ospedale: un fabbricato di recente costruzione, pienamente funzionale ed inserito efficacemente nel sistema della viabilità locale.

E ricordiamo che la stessa Regione Piemonte ha qualificato l’Ospedale di Ceva quale Ospedale di Area Disagiata: il Pronto Soccorso deve quindi essere presente e pienamente operativo!

Proprio per presentare questa istanza del territorio - così fortemente sentita -  e fare il punto sulla situazione dell’Ospedale, il CO.DI.CE. ha promosso l’organizzazione, per il prossimo venerdì 21 novembre, ore 17.30, a Garessio, presso il cinema locale (VIa Vittorio Emanuele II, 61), di un incontro pubblico, al quale prenderanno parte, tra gli altri, l’Assessore Regionale alla Sanità, Federico Riboldi, i Consiglieri Regionali Federica Barbero, Mauro Calderoni e Giulia Marro.

Un’iniziativa trasversale, dunque, con lo scopo di parlare della questione “Ospedale di Ceva” nel pieno rispetto dei vari punti di vista, ma in modo chiaro e trasparente.

All’evento sono invitati tutti gli amministratori locali, i rappresentanti delle varie forze politiche e, naturalmente, la cittadinanza tutta, che invitiamo ad aderire ad un’iniziativa civica di tutela di un diritto essenziale, quale quello alla salute.

