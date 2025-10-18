Il Comitato per l'Ospedale di Ceva ribadisce: "Pronto Soccorso deve essere presente e pienamente operativo!"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del CO.DI.CE., il Comitato per l'Ospedale di Ceva

Egregio Direttore, prendiamo spunto dalle parole di Vittorio Gola, portavoce del Comitato Disabili di Ceva, per tornare sulla questione che costituisce il cuore della nostra attività da sempre: il ruolo dell’Ospedale di Ceva quale centro per le emergenze.

La richiesta del Comitato Disabili di Ceva - riapertura del Pronto Soccorso H24 - è la medesima che stiamo portando avanti da anni e trova fondamento in reali esigenze di sicurezza della popolazione che vive nel Cebano, nell’Alta Val Tanaro, in Val Mongia, nella Val Bormida e nelle zone limitrofe.

Gli argomenti sono quelli di sempre, ma ripeterli - considerando le limitazioni all’operatività del Pronto Soccorso di Ceva - non è un semplice esercizio retorico.

Pensiamo al fatto che tra Mondovì e Savona - distanti tra loro quasi 70 km - vi è un solo Pronto Soccorso - quello di Ceva appunto; alla viabilità del territorio - quasi un’ora, per fare un esempio, tra Ormea e Mondovì; al bacino di utenza della struttura cebana, che non comprende solo gli adiacenti Comuni piemontesi, ma anche quelli liguri, nei quali vive una popolazione interessata alla questione di circa 10.000 abitanti; alla necessità di garantire la sicurezza dell’utenza dell’autostrada Torino - Savona: l’Ospedale di Ceva è la struttura del territorio più vicina all’autostrada; alle caratteristiche dell’edificio sede dell’Ospedale: un fabbricato di recente costruzione, pienamente funzionale ed inserito efficacemente nel sistema della viabilità locale.

E ricordiamo che la stessa Regione Piemonte ha qualificato l’Ospedale di Ceva quale Ospedale di Area Disagiata: il Pronto Soccorso deve quindi essere presente e pienamente operativo!

Proprio per presentare questa istanza del territorio - così fortemente sentita - e fare il punto sulla situazione dell’Ospedale, il CO.DI.CE. ha promosso l’organizzazione, per il prossimo venerdì 21 novembre, ore 17.30, a Garessio, presso il cinema locale (VIa Vittorio Emanuele II, 61), di un incontro pubblico, al quale prenderanno parte, tra gli altri, l’Assessore Regionale alla Sanità, Federico Riboldi, i Consiglieri Regionali Federica Barbero, Mauro Calderoni e Giulia Marro.

Un’iniziativa trasversale, dunque, con lo scopo di parlare della questione “Ospedale di Ceva” nel pieno rispetto dei vari punti di vista, ma in modo chiaro e trasparente.

All’evento sono invitati tutti gli amministratori locali, i rappresentanti delle varie forze politiche e, naturalmente, la cittadinanza tutta, che invitiamo ad aderire ad un’iniziativa civica di tutela di un diritto essenziale, quale quello alla salute.