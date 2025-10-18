Studenti del Soleri-Bertoni all'incontro formativo del progetto “Radici”

Mercoledì 1º ottobre, nell’aula magna dell’ IIS Soleri-Bertoni, le classi quarte e la II DB hanno partecipato all'incontro formativo del progetto “Radici”, proposto dalla cooperativa sociale “Fiordaliso”, rappresentata da Eva Garelli, che si occupa della tutela delle donne vittime di violenza.

Gli studenti hanno seguito la lettura di poesie tratte dalla raccolta Indigena di Susanna Sartori e ascoltato alcuni brani del nuovo album Cucunà del duetto di archi delle sorelle Chiara e Sara Cesano (Duea Cesano) che, con violini e altri strumenti, hanno accompagnato la riflessione presentando ai ragazzi il loro album, secondo il “leitmotiv” dell’ideale di femminilità.

Si è formato un “salotto” al “femminile” che, attraverso l’idea chiave “ali per volare, radici per restare”, ha offerto agli alunni la possibilità di riflettere sui temi del viaggio, sulle tradizioni, sulla natura, sulla cura della famiglia e sulla nostalgia di quest'ultima.

Gli elementi descritti dalla Sartori nelle sue poesie erano, infatti, facilmente riconducibili alle immagini messe in musica dalle sorelle Cesano, come, ad esempio, il brano Bobò, dedicato alla nonna delle due musiciste, che è stato messo in relazione alla poesia A mio nonno dell’autrice.

Questo format composto dall’unione della musica popolare e delle poesie riconducibili ad aspetti della quotidianità ha permesso agli studenti di scoprire una nuova maniera di visionare l’arte. Gli studenti, entusiasti dell’incontro, si sono divertiti ad interagire con la musica, lasciandosi trasportare e facendosi coinvolgere in momenti di ballo, alternati a momenti di riflessione.