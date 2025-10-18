 / Sport

Sport | 18 ottobre 2025, 12:35

A Cremona si assegnano i titoli italiani di mezza maratona: riflettori puntati su Anna Arnaudo

In gara le categorie assolute, juniores, promesse e seniores. Al via anche i cuneesi Margherita Vignolo, Noemi Bouchard, Sarah Aimee L’Epeee e Gianluca Ferrato

(foto archivio fidal piemonte)

Domenica 19 ottobre a Cremona la HMC – Half Marathon Cremona sarà sede quest’anno dei Campionati Italiani di Mezza Maratona per le categorie Assoluti, Juniores, Promesse e Seniores maschile e femminile. La manifestazione sarà inoltre valida come terza prova del Campionato di Società Nazionale di Corsa su Strada.

Al femminile per il Piemonte da seguire Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino), già campionessa italiana Promesse 2022 e Assoluta 2023, che punta a riconfermarsi tra le protagoniste della distanza su scala nazionale. Una delle sue avversarie più accreditata è probabilmente la portacolori del CUS Pro Patria Milano Nicole Svetlana Reina.

Restando in ambito piemontese, da seguire Margherita Vignolo (Atl. Alba), in corsa anche per il titolo u23; Noemi Bouchard (Atl. Saluzzo), Federica Cerutti (Sport Project VCO), Annamaria Gozzano (Futuratletica Piemonte) e due delle protagoniste ogni weekend delle corse su strada regionali: Sarah Aimee L’Epeee (Atl. Roata Chiusani) e Ana Capustin (ASD Giannonerunning Circuit).

Al maschile si segnalano tra gli altri Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo), Marco Gattoni (Sport Project VCO), Paolo Orsetto (Futuratletica Piemonte) e Alessandro Cena (Atl. Canavesana), in corsa anche per il podio juniores.

fidal piemonte

