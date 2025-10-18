Serie B femminile: la Freedom cade 5-3 a Lumezzane dopo una partita rocambolesca

La Freedom FC Women torna da Lumezzane con una sconfitta, al termine di una partita a dir poco robambolesca, non senza qualche rimpianto: alla squadra di mister De Martino, avanti 0-2 dopo 15' non basta un grande primo tempo ed una gara giocata sostanzialmente alla pari per tornare a Cuneo con un risultato positivo. Fra errori, ribaltamenti e svolte improvvise, termina 5-3 per le lombarde.

Al “Tullio Saleri” è super partenza biancoblu: al 5' Bonetti riceve palla da destra e trova un grande tiro a giro mancino all'ingresso dell'area, portando avanti le ospiti. Raddoppio al 15', grazie ad una bella trama negli ultimi 30 metri: Bonetti serve Zanni, filtrante per Pasquali che entra in area e fredda il portiere, 0-2. Lumezzane prova a reagire: al 17' palla vagante su cross da destra, girata in area debole di Pinna, blocca Vinoly. Al 23' Burbassi converge da sinistra e calcia di destro, blocca Vinoly. Al 24' dialogo Burbassi-Pinna-Burbassi con conclusione della numero 22, Vinoly copre il palo e devia in corner. Il Lumezzane accorcia le distanze al 28': Morreale imbuca, Pinna aggancia fra due e punisce Vinoly in uscita. 2-1. La Freedom rialza il baricentro e ci prova: al 32' Zanni da fuori, blocca Lonni.

Cuneesi che continuano a ben giocare: al 40' cross da destra di Sherlizin, rimpallo fra Lonni in uscita e Pasquali con palla spazzata via davanti alla linea di porta. Dopo una manciata di secondi, sventola dalla lunga distanza di Kaabachi, il portiere in arretramento respinge con l'aiuto del palo, sulla palla arriva Bonetti a botta sicura, Lonni si oppone. Nello scontro, l'attaccante si infortuna ed è costretta ad uscire: al suo posto Berveglieri. La ripresa si apre con il 2-2: al 52' Burbassi scappa a destra e crossa, Perin intercetta il cross e sfortunatamente infila imparabilmente Vinoly.

Al 57' altra svolta: Viscardi interviene con il braccio nella propria area, per l'arbitro è rigore. Dal dischetto Kaabachi non sbaglia, spiazzando Lonni, 2-3. La pioggia di gol, però, non si ferma e al 68' è 3-3: lancio lungo per Pinna che con un gran pallonetto dalla lunga distanza beffa Vinoly. Al 74' Errico manda in area Berveglieri che, da buona posizione, al volo manda fuori; dall'altra parte cross da destra, Pinna anticipa tutti e fa 4-3. La Freedom spinge ma nel finale le rossoblu la chiudono in contropiede: Pizzolato recupera palla lancia Licari che si presenta davanti a Vinoly e non sbaglia, 5-3. In pieno recupero c'è ancora spazio per una traversa centrata da Licari, ma il risultato non cambierà più.

La Freedom torna quindi da Lumezzane senza punti: ora, la sosta dedicata alle Nazionali. Si torna in campo domenica 2 novembre quando le biancoblu riceveranno al “Paschiero” l'Hellas Verona.

LUMEZZANE-FREEDOM 5-3

Reti: 5' Bonetti (F), 15' Pasquali, 28', 68' e 75' Pinna (L), 52' aut. Perin (L), 58' rig. Kaabachi (F), 89' Licari (L).

LUMEZZANE (4-3-3): Lonni, Viscardi (72' Stankova), Barcella, Galbiati, Pizzolato; Ketis, Merli (67' Ghisi), Morreale (67' Zappa); Burbassi (67' Sule), Pinna, Landa (80' Licari). A disp. Capecchi, Mutti, Crotti, Galdini. All. Mazza.

FREEDOM FC WOMEN (4-4-2): Vinoly, Marenco, Perin, Bianchi, Giuliano (82' Ravnachka); Scherlizin (73' Spinelli), Errico, Kaabachi, Zanni (82' Dicataldo); Pasquali, Bonetti (43' Berveglieri). A disp. Bauce, Johansson, Casella, Mele, Imperiale. All. De Martino.

Arbitro: Giovanni Giannì di Reggio Emilia (Alaiddine Ben Marga di Bologna e Gabriele Marino di Parma).

Ammonite: Barcella (L), Perin (F).