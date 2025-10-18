Danilo Di Gangi presenta “Blu di Persia. Iran da scoprire”

Il professor Danilo Di Gangi (Cuneo, 1963), autore prolifico di letteratura di viaggio, esce con il suo decimo libro, come sempre dedicato alla conoscenza e all’esplorazione di terre lontane. Viaggiatore e scrittore con un curriculum ventennale di grande interesse, per la realizzazione di questo ennesimo libro ha compiuto tre viaggi in Iran, percorrendo migliaia di chilometri nella misteriosa Repubblica islamica e ora ci consegna l’immagine di una nazione inedita, molto lontana dagli stereotipi occidentali.

“Blu di Persia. Iran da scoprire” è una seducente rappresentazione letteraria di un Paese multiforme, pennellato di blu e di indaco, sorprendente per creatività, cultura e storia millenaria, e artefice di grandiose civiltà.

Attraverso una scrittura vivida e coinvolgente l’autore ci guida in un affascinante e articolato viaggio nel misterioso Iran, descrivendone i luoghi iconici e scavando nell’anima del Paese, dalle maestose moschee decorate in blu ai vivaci bazar, dalle rovine di ai paesaggi desertici, dalle vette sacre alle sconosciute isole.

Un’esplorazione profonda tra passato e presente che è un invito a superare i pregiudizi e a scoprire la ricchezza storica e culturale, l’ospitalità e la spiritualità, l’umanità e la resilienza delle minoranze, la maestosità e la magnificenza della Natura. Un’opera che offre al lettore una prospettiva unica e autentica su un territorio affascinante e spesso incompreso.

Il consiglio è quello di lasciarsi sedurre dall’intrigante lettura, magari sorseggiando un aromatico e caldo tè speziato, che con i suoi profumi ci farà ulteriormente immergere nel caleodoscopico intrigo di colori e note intense di questo emblematico Paese mediorientale.