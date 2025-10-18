Formula 1, oggi gara Sprint e qualifiche negli Stati Uniti: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

(Adnkronos) -

Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte dal circuito delle Americhe di Austin, dove oggi, sabato 18 ottobre andrà in scena la gara Sprint e le qualifiche del Gp degli Stati Uniti - in diretta tv e streaming. Si riparte dal successo della Mercedes di George Russell nel Gp di Singapore, con Max Verstappen, a caccia di una clamorosa rimonta nella classifica Piloti, secondo e Lando Norris seguito dall'altra McLaren, quella del compagno di scuderia e leader del Mondiale Oscar Piastri. A caccia di riscatto la Ferrari, che l'anno scorso su questo circuito piazzò una clamorosa doppietta con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

La gara Sprint e le qualifiche del Gp degli Stati Uniti sono in programma oggi, sabato 18 ottobre. La gara Sprint si svolgerà alle 19 ora italiana, mentre per le qualifiche del Gran Premio di domenica 19 bisognerà aspettare le 23.

La gara Sprint e le qualifiche saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport, ma saranno visibili anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. La gara Sprint si potrà seguire anche in chiaro su TV8 e sulla piattaforma streaming di TV8.