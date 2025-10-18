MotoGp, festa Aprilia in Australia: Bezzecchi domina la Sprint. Penultimo Bagnaia

(Adnkronos) -

Marco Bezzecchi ha vinto la gara Sprint in Australia. Oggi, sabato 18 ottobre, il pilota dell'Aprilia, partito dalla seconda posizione dietro la pole di Quartararo, ha dominato la gara corta sul circuito di Philipp Island, centrando il suo terzo trionfo stagionale dopo i successi di Misano e Mandalika. La doppietta Aprilia si completa con il secondo posto conquistato dallo spagnolo Raul Fernandez, seguito dal connazionale della KTM Pedro Acosta.

Delude ancora la Ducati di Pecco Bagnaia, che dopo il sedicesimo posto in Indonesia arriva penultimo anche nella Sprint australiana. Quarta invece la Yamaha Pramac di Jack Miller, con l'italiano Fabio Di Giannantonio quinto con la sua VR46. Sesto posto per la Ducati Gresini di Alex Marquez, secondo nella classifica Piloti alle spalle del fratello Marc, già campione del mondo e assente per infortunio, seguito da Fabio Quartararo e Luca Marini.