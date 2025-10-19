C’è il grido dei poveri nella prima Esortazione apostolica di Leone XIV, Dilexi te

I poveri al centro. Dilexi te (Ti ho amato) è il titolo dell’Esortazione apostolica di Leone XIV, che, per il suo primo documento ufficiale, fa proprio un progetto iniziato da papa Francesco.

Una continuità che è innanzitutto comunione di spirito e unità di un pontificato che intende radicarsi nel Vangelo dell’amore concreto, dove Dio si fa prossimo agli ultimi.

La data scelta per la firma è altamente simbolica: il 4 ottobre la Chiesa ha celebrato la solennità di Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e, come ha detto lo stesso Leone XIV, il santo che ha scelto «La povertà evangelica».

In questa prospettiva, l’esortazione offre un ampio excursus sul legame tra la Chiesa e i poveri: compaiono figure antiche come sant’Ignazio di Antiochia, san Basilio Magno, san Giovanni Crisostomo e sant’Agostino, ma anche i fondatori di opere caritative e ospedaliere come san Giovanni di Dio, san Camillo de Lellis, san Vincenzo de’ Paoli e santa Francesca Saverio Cabrini, fino a santa Teresa di Calcutta e santa Dulce dei Poveri.

Il documento parla di tutte le povertà, da quella economica a quella educativa, dai malati ai carcerati, percorrendo tutte le categorie più fragili della società. Il Pontefice denuncia l’economia che «Uccide», la mancanza di equità, le violenze contro le donne, la malnutrizione, l’emergenza educativa. Fa suo l’appello di Bergoglio per i migranti e ai credenti chiede di far sentire «Una voce che denunci», perché «Le strutture d’ingiustizia vanno distrutte con la forza del bene».

A confermare che l’amore per i poveri è da sempre il cuore della missione cristiana, papa Leone XIV cita anche Leone XIII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, mostrando come ogni pontefice abbia interpretato, nel proprio tempo, la stessa chiamata evangelica alla solidarietà.

“Dilexi te”, infine, è un testo da cui emerge la Chiesa che sogna Leone XIV e di cui oggi il mondo ha bisogno, scrive lui stesso: una Chiesa «Madre dei poveri»; una Chiesa «Delle Beatitudini» che «Fa spazio ai piccoli e cammina povera con i poveri»; una Chiesa che «Non conosce nemici da combattere, ma solo uomini e donne da amare».