Attualità | 19 ottobre 2025, 13:44

Il Porro di Cervere tra i prodotti promossi da Confartigianato Cuneo nel progetto “Creatori di eccellenze”

In occasione della Fiera del Marrone di Cuneo, il sindaco Marchisio promuove l'edizione numero 46 della manifestazione che si terrà dall’8 al 23 di novembre

Il sindaco Marchisio nello stand di Confartigianato Cuneo alla Fiera del Marrone

Alla Fiera del Marrone di Cuneo, la mattinata odierna, domenica 19 ottobre, è stata anche l'occasione per promuovere la  46ª edizione della Fiera del Porro di Cervere che si terrà dall’8 al 23 di novembre. Sempre in giornata, è stato illustrato anche il progetto itinerante di Confartigianato Cuneo “Creatori di eccellenze”, che celebra il prodotto del territorio Fossanese

Tanti i temi toccati, - dice il sindaco cervese Corrado Marchisio, tra gli ospiti dello stand di Confartigianato -. A partire dal lavoro, augurandoci di poter concludere sempre le giornate lavorative e ritrovarci insieme e a tavola”.

Il Porro di Cervere, eccellenza del Made in Italy, a Cuneo ha di fatto aperto la serie di fiere d’autunno. Da settembre a dicembre si contano più di 120 produttori di Porro tra Piemonte, Liguria e Lombardia, con un raccolto significativo, segnato da etichette numerate e tracciabilità che garantiscono qualità e trasparenza

A metà ottobre il Porro è arrivato anche nella grande distribuzione, -  precisa nel suo discorso il senatore e consigliere fossanese Giorgio Bergesio - mentre la grande Fiera di Cervere a novembre richiamerà migliaia di visitatori tra tradizione, gusto e cultura. Grazie agli agricoltori e al Consorzio che portano il nostro territorio nelle nostre tavole. Un orgoglio italiano che va tutelato e valorizzato”.

Cristiano Sabre

