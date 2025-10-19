Il Porro di Cervere tra i prodotti promossi da Confartigianato Cuneo nel progetto “Creatori di eccellenze”

Alla Fiera del Marrone di Cuneo, la mattinata odierna, domenica 19 ottobre, è stata anche l'occasione per promuovere la 46ª edizione della Fiera del Porro di Cervere che si terrà dall’8 al 23 di novembre. Sempre in giornata, è stato illustrato anche il progetto itinerante di Confartigianato Cuneo “Creatori di eccellenze”, che celebra il prodotto del territorio Fossanese.

“Tanti i temi toccati, - dice il sindaco cervese Corrado Marchisio, tra gli ospiti dello stand di Confartigianato -. A partire dal lavoro, augurandoci di poter concludere sempre le giornate lavorative e ritrovarci insieme e a tavola”.

Il Porro di Cervere, eccellenza del Made in Italy, a Cuneo ha di fatto aperto la serie di fiere d’autunno. Da settembre a dicembre si contano più di 120 produttori di Porro tra Piemonte, Liguria e Lombardia, con un raccolto significativo, segnato da etichette numerate e tracciabilità che garantiscono qualità e trasparenza.

“A metà ottobre il Porro è arrivato anche nella grande distribuzione, - precisa nel suo discorso il senatore e consigliere fossanese Giorgio Bergesio - mentre la grande Fiera di Cervere a novembre richiamerà migliaia di visitatori tra tradizione, gusto e cultura. Grazie agli agricoltori e al Consorzio che portano il nostro territorio nelle nostre tavole. Un orgoglio italiano che va tutelato e valorizzato”.