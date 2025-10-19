Il saluzzese Franco Giletta protagonista alla “Rome Art Week”

Il saluzzese Franco Giletta è tra gli artisti invitati per partecipare alla decima edizione della Rome Art Week, la rassegna annuale che trasforma la capitale in un grande palcoscenico dedicato all’arte contemporanea.

Promossa da Kou, associazione no profit per la promozione delle arti visive, la manifestazione coinvolge centinaia di spazi espositivi, dal cuore di Roma fino alla sua periferia, offrendo al pubblico un viaggio tra le più recenti tendenze artistiche e sguardi sulla realtà attraverso nuove riflessioni e prospettive.

Gallerie, fondazioni, musei, enti e associazioni culturali, accademie, istituti di cultura e spazi polivalenti, in alcuni casi aperti straordinariamente, propongono mostre, incontri, performance e approfondimenti.

Franco Giletta sarà tra gli artisti presenti nella mostra collettiva “Frammenti visivi” curata da Massimo Scaringella e Pamela Fiacconi presso l’Ex Fabbrica Campari divenuta oggi un centro culturale polivalente del XIII Municipio di Roma.

Sempre in occasione di Rome Art Week, alcuni dipinti di Franco Giletta saranno contemporaneamente esposti nella Galleria Triphé (in via delle Fosse di Castello 2), a fianco di Castel Sant’Angelo, in concomitanza con la mostra personale di Amalia di Tecco dal titolo “Migliori amici” a cura di Maria Laura Perilli.

Il vernissage della Rome Art Week è martedì 21 ottobre dalle 18 alle 20. L’esposizione di Roma è visitabile fino a sabato 25 ottobre.

In occasione della "Festa del libro medievale e antico" di Saluzzo, domenica 26 ottobre alle 10,30, Franco Giletta presenterà il suo ultimo libro “Il mistero di Morel e Le Moiturier. Scultori del Regno di Francia nel Marchesato di Saluzzo” edito da Fusta Editore.