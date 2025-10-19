Un milione di euro in fondi PNRR per il nuovo Centro per il riuso di Fossano

Il nuovo Centro del Riuso di Fossano, frutto di un progetto voluto dal Consorzio Csea (Consorzio servizi ecologia e ambiente) e l’Amministrazione locale, permetterà di diffondere un’economia circolare.

Grazie alla sede inaugurata in via Salmour, nel weekend scorso in concomitanza con “Coloratissimo autunno”, la Città potrà consegnare al centro oggetti di vario genere di seconda mano, ma ancora in buono stato di conservazione, per il loro riutilizzo. “Un importante ed ambizioso progetto realizzato grazie al Pnrr e reso possibile grazie alla sinergia tra la mia Amministrazione ed il consorzio Csea” sottolinea il sindaco fossanese, Dario Tallone.

Il nuovo Centro sarà aperto tre giorni alla settimana: il mercoledì dalle 9.30 alle 13, il venerdì dalle 13 alle 18 e il sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.

“Una bella giornata per un territorio che punta a sostenibilità e crescita. Il progetto del consorzio CSEA che riunisce 52 comuni, è stato realizzato con 1 milione di euro di fondi PNRR grazie al lavoro congiunto col Comune di Fossano e la gestione che sarà affidata alla Cooperativa Il Ramo”, evidenzia il senatore e consigliere comunale di Fossano, Giorgio Bergesio.

Che aggiunge: “Un progetto concreto che promuove ambiente, solidarietà e risparmio, trasformando ciò che non serve più in una nuova opportunità per la comunità. Un esempio virtuoso di come i fondi europei, se ben utilizzati, possano diventare energia pulita per lo sviluppo locale. Fossano oggi guarda al futuro con responsabilità e visione”