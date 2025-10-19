Moretta in lutto per la morte di Michele Barberis, il ciclista travolto da un trattore sulla provinciale per Saluzzo

Profondo dolore a Moretta per la scomparsa di Michele Barberis, 71 anni, agricoltore in pensione e ciclista appassionato, deceduto nel pomeriggio di sabato 18 ottobre in seguito a un tragico incidente stradale.

L’uomo stava percorrendo in sella alla sua bicicletta la Strada Provinciale 663, a circa sette chilometri da Saluzzo, in direzione Torre San Giorgio, quando, all’incrocio con la provinciale 316 per Scarnafigi, si è scontrato con un trattore. Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio dei Carabinieri e della Polizia locale di Saluzzo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento saluzzese e il personale del 118, arrivato con un’ambulanza e l’elicottero. Barberis, gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Croce di Cuneo, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero.

Il sindaco di Moretta, Giovanni Gatti, il giorno dopo ricorda Barberis con commozione: “Era una persona sempre cordiale, sorridente, semplice. Aveva una grande passione per la bicicletta: appena aveva un momento libero, montava in sella e partiva. Spesso faceva lunghi percorsi fino ai colli di Barge o Paesana, ma tornava sempre in tempo per accudire le sue vacche da latte. È morto facendo ciò che amava di più.”

Barberis era originario di una frazione del paese dove gestiva una piccola azienda agricola, e si era trasferito da pochi anni nel centro di Moretta. Non era sposato e viveva da solo; lascia un fratello, residente a Pinerolo, e alcuni cugini nella zona.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente in paese nella serata di sabato, suscitando grande commozione durante un evento teatrale organizzato dall’UniTre di Moretta. “Il paese è profondamente colpito — aggiunge il sindaco —, tutti lo conoscevano e lo stimavano. È una perdita che lascia un grande vuoto nella nostra comunità.”.

Al momento non è ancora stata resa nota la data del funerale.