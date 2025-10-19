A San Damiano Macra una serata dedicata a “La cura del grande anziano”

La Fondazione Don Grassino di San Damiano Macra organizza per martedì 21 ottobre 2025, alle ore 21:00, una serata aperta a tutti presso il salone parrocchiale del paese.

Il tema dell’incontro, di grande attualità e sensibilità, sarà “La cura del grande anziano”, con interventi di professionisti e operatori del settore socio-sanitario.

La serata si aprirà con la presentazione del Dott. Patrizio Mario Ghio, che introdurrà i temi principali e gli obiettivi dell’incontro.

Seguirà un approfondimento sugli aspetti gestionali a cura della signora Laura Peinetti, che illustrerà l’organizzazione e le attenzioni necessarie per garantire un’assistenza efficace e rispettosa.

Ampio spazio sarà poi dedicato al tema della demenza senile e, in particolare, alla malattia di Alzheimer, con l’intervento del Dott. Pietro Demaria, che affronterà le caratteristiche e le problematiche legate a questa patologia sempre più diffusa.

La dottoressa Francesca Dutto porterà invece la sua esperienza diretta raccontando la realtà quotidiana nelle case di cura, mentre la dottoressa Simona Saglimbeni tratterà gli aspetti legati alla terapia farmacologica.

Non mancheranno contributi dedicati alla dimensione umana e riabilitativa: la signora Marisa Bolla parlerà del ruolo fondamentale dell’animazione, mentre il signor Radu Popovic illustrerà l’importanza della fisioterapia nel mantenimento dell’autonomia e del benessere dell’anziano.

L’incontro si concluderà con un momento di discussione aperta al pubblico, per favorire il confronto e la condivisione di esperienze.

Martedì sera sarà il momento giusto per approfondire un tema che riguarda da vicino molte famiglie e per valorizzare il lavoro quotidiano di chi, con professionalità e dedizione, si prende cura delle persone più fragili.