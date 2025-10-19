Agenzia per single? Non è da disperati. È per chi sa cosa vuole

Già nell’Ottocento esistevano forme rudimentali di “annunci matrimoniali” sui giornali, poi arrivate nei moderni uffici delle agenzie private. E oggi, in un mondo iperconnesso ma spesso più confuso che vicino, affidarsi a dei professionisti è una scelta consapevole.

Perché la fortuna aiuta gli audaci. Ma la felicità sentimentale si costruisce, con chi ci crede davvero.

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui Single, 39 anni

39 anni, single, non uno che si accontenta. Fisico sportivo, tanti interessi. Ha aspettato la persona giusta, quella con cui costruire una storia autentica e duratura. Schietto, di polso, e crede che il rispetto e la complicità siano la base di tutto. Se anche tu sei pronta a fare sul serio potrebbe essere il momento di conoscersi. Chiama il 3403848047

Lui Single, 49 anni

Ha 49 anni, è un imprenditore, carismatico, bella presenza e, diciamo così, non è mai stato molto fortunato in amore. Dopo qualche “esperienza” degna di una commedia, cerca una compagna con cui ridere, costruire qualcosa di vero e, magari, sopportare un po’ le sue piccole distrazioni. Se ti piace l’idea di un uomo concreto ma con un cuore un po’ pasticcione, potrebbe essere lui. Chiama il 3403848047

Lui single, 57 anni

57enne medico, vedovo, distinto, cuore grande, ha messo il lavoro e la famiglia al primo posto per tanti anni. Ora sente che è tempo di rallentare, vivere con leggerezza e godersi ogni momento. Cerca una donna con cui condividere sorrisi, passioni e nuovi inizi, senza fretta ma con il cuore aperto. Chiamalo al 3403848047!

Lui single, 65 anni

La bellezza di una relazione vera non ha età, vedovo, 65enne, giovanile, dinamico, ama viaggiare, ballerino discreto, appassionato di auto d'epoca, ex gioielliere, incontrerebbe una gentildonna, pronta a iniziare un nuovo cammino insieme. Chiama al 3403848047!

Annunci per Lui

Trent’anni, tante storie. Ora cerco la mia.

Sono una donna di 30 anni, indipendente, ironica, e – dicono – decisamente bella. Dopo una discreta collezione di relazioni senza futuro, ho deciso che è ora di cambiare musica.

Cerco un uomo che sappia cosa vuole, che non abbia paura di costruire, che abbia superato la fase “non so chi sono” e abbia voglia di condividere qualcosa di autentico, stabile e profondo.. Chiama al 3403848047!

Lei single, 40 anni

Avvocato , romantica e femminile, 40 anni, amante della cucina e delle cose semplici, come perdersi in passeggiate in montagna. Fisico snello, affascinante, le piace la vita tranquilla, ma da sola ha meno gusto. Cerca un compagno con cui sorridere ogni giorno.. Chiama al 3403848047!

Lei single, 50 anni

50 anni, bella e dal cuore dolce. Dopo aver cresciuto sua figlia, è arrivato il momento di pensare a sè stessa. Ama la tranquillità, (vive in campagna) i gesti veri e la compagnia sincera. Cerca un uomo gentile, con cui condividere la bellezza delle seconde occasioni, chiama al 3403848047!

Lei single, 61 anni

61 anni, elegante, serena e con ancora tanta voglia di vivere bene. Amo le conversazioni vere, la sincerità, una buona cena e la compagnia che scalda il cuore. La vita è più bella quando è condivisa. Cerca un uomo buono, con cui camminare insieme, senza fretta ma con profondità... Chiamala al 3403848047

