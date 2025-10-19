Il conto alla rovescia è partito: manca solo un giorno al termine della prevendita per Snorter

Dopo il flash crash del 10 ottobre 2025, che ha colpito duramente il mercato delle criptovalute, la maggior parte delle meme coin ha registrato un netto ritiro, con volumi in calo e prezzi in picchiata. Il settore sembra entrare in una fase di "inverno delle meme coin", aggravata da shock per i dazi e incertezze macroeconomiche.

Con solo 24 ore rimaste al termine della fase di prevendita – fissata per il 20 ottobre secondo gli annunci ufficiali del team – il tempo stringe per assicurarsi i token a 0,1081 dollari ciascuno. Una volta chiusa, $ SNORT sarà listato sui principali exchange, dove gli analisti prevedono un balzo immediato del prezzo, potenzialmente fino a 11x rispetto al valore presale, raggiungendo tra 0,93 e 1,21 dollari entro fine anno. Non è semplicemente ottimismo speculativo, visto che il progetto ha raccolto 5 milioni di dollari.

I mercati crypto sono ciclici, e la storia insegna che da fasi di contrazione nascono spesso i token vincenti. Trovare il "next big thing" richiede solitamente fortuna e timing impeccabile, ma Snorter Bot ribalta questa dinamica offrendo uno strumento automatizzato per cacciare meme coin con potenziale 100x. Nato per eliminare la lentezza e la complessità del trading manuale, il bot opera come un cacciatore instancabile, scansionando in tempo reale le code di transazioni su Solana (SOL), i feed dei validatori e i pool di liquidità.

Snorter punta tutto sull’integrazione nativa con Solana

Il cuore di Snorter è la sua integrazione nativa con Solana, blockchain nota per transazioni ultrarapide e fee minime, che lo rende superiore a concorrenti come Maestro o Banana Gun, ancorati alle lentezze e ai costi elevati di Ethereum. Mentre questi ultimi hanno esteso il multichain, Snorter è già pronto per l'espansione: piani imminenti includono Ethereum, BNB Chain e Base, trasformandolo in un hub universale per trader cross-ecosistema.

Snorter si posiziona come leader tra i bot Telegram, con feature come rilevatore di rug pull (per schivare truffe), RPC privati per swap istantanei e auto-sniping su piattaforme come pump.fun. Influencer del calibro di Apex Syndicate e Borch Crypto ne prevedono un 100x, contingentato dall'esecuzione post-lancio, ma la tokenomics rafforza l'ottimismo: il 25% dei fondi raised va allo sviluppo prodotto, il 20% a marketing e crescita, assicurando visibilità e liquidità al debutto.

Queste ultime 24 ore potrebbero forgiare la prossima generazione di milionari crypto, lasciando i ritardatari a rincorrere prezzi exchange. Partecipare è semplice: visita il sito ufficiale di Snorter , connetti un wallet e acquista con SOL, ETH, BNB, USDT, USDC o carta di credito. In un mercato che premia l'innovazione su Solana – dove meme come BONK, WIF e POPCAT hanno dominato – Snorter non è solo un token: è un ecosistema per sopravvivere e prosperare nell'inverno meme.

Con hype in ascesa su X e Instagram , e post che ne celebrano il potenziale, il debutto non sarà silenzioso. Se stai cercando l'edge in un ciclo ribassista, SNORT potrebbe essere il tuo fiuto per i 100x nascosti.





Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.