Marene, pomeriggio di giochi e trucchi con "La Baracca dei Birbanti"

Sabato 18 ottobre, una nuova entusiasmante puntata della scuola di magia. L’Associazione “La Baracca dei Birbanti” ha proposto un pomeriggio di giochi e trucchi con i maghi per i bambini dai 7 ai 12 anni.

E' stata un'esperienza molto divertente per i bambini che hanno imparato giochi di prestigio guidati da quattro fantastici maghi,aiutati da alcune ragazze volontarie dell'associazione.

Dopo l'accoglienza, alle 14 i bambini sono stati divisi in quattro gruppi, ognuno affidato ad un mago. Ogni gruppo ha scelto il proprio nome: mago Albi guidava i Persi pien, mago Arturo i Tic tac, mago Budinì i budini e mago Raf con G gli Indisciplinati. I ragazzi hanno lavorato tutto il pomeriggio con una pausa per la merenda che come la cena è stata offerta dall'Associazione.

Hanno preparato lo spettacolo finale a cui, hanno in seguito assistito i loro genitori, lo spettacolo è stato divertente e coinvolgente, è piaciuto e ha portato tutti nel mondo magico dei giochi di prestigio.

Appena diffuso la notizia di questo evento, immediatamente sono stati occupati tutti i posti disponibili ed è stato inserito qualche ragazzo in più rispetto a quelli inizialmente previsti per permettere di partecipare a tutti gli interessati.

I ragazzi sono stati molto entusiasti e si sono divertiti tantissimo, dimostrazione del fatto che questo evento piace molto e sicuramente si riproporrà la cosa.

Gli organizzatori ringraziano la Cassa di Risparmio di Savigliano per il contributo all'iniziativa, il Comune di Marene e l'Oratorio San Giuseppe per l'utilizzo dei locali.





