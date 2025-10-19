Successo per l’Orchestra dei Piccoli Musici Suzuki di Saluzzo: emozioni e applausi al Teatro Magda Olivero [FOTO]

Un’atmosfera di pura magia hanno accompagnato, ieri sera, sabato 19 ottobre, il concerto “Young Soundtracks”, andato in scena al Teatro Magda Olivero di Saluzzo.

Protagonisti dell’evento, organizzato da Antidogma Musica in collaborazione con la Scuola Suzuki di Saluzzo e sostenuto in Artbonus dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, sono stati i giovani chitarristi dell’Orchestra dei Piccoli Musici Suzuki di Saluzzo, che hanno suonato con entusiasmo e passione, regalando al pubblico un viaggio musicale attraverso le più amate colonne sonore del cinema d’animazione.

Sotto la direzione di Francesca Galvagno, con il maestro Elio Galvagno alla chitarra e la voce narrante del maestro Luigi Giachino, le ragazze e i ragazzi hanno dato vita a uno spettacolo coinvolgente e curato in ogni dettaglio.

I brani musicali erano accompagnati da slide e video tratti dai film di animazione, montati dal fotografo e videomaker Mauro Ravera, hanno arricchito la narrazione rendendo ogni esecuzione un piccolo racconto per immagini e suoni.

Dal celebre “Supercalifragilistichespiralidoso” di Mary Poppins a “Can You Feel the Love Tonight” del Re Leone, da “La Bella e la Bestia” ad “A Whole New World” di Aladdin, fino alle note della “Pantera Rosa”, per le quali i ragazzi hanno persino utilizzato dei fischietti per riprodurre l’inconfondibile melodia.

Ogni brano è stato accolto con sorrisi, emozione e applausi. Il pubblico, caloroso e partecipe, ha chiesto con entusiasmo due bis, per le esecuzioni travolgenti delle colonne sonore del "Re Leone" e de "La Bella e la Bestia", che hanno concluso un evento di grande bellezza e freschezza musicale.

“Young Soundtracks” si è confermato così un appuntamento capace di coniugare musica, cinema e didattica, valorizzando il talento dei giovani musicisti formati secondo il metodo Suzuki, che ancora una volta hanno dimostrato quanto la passione e la disciplina possano trasformarsi in pura emozione per grandi e bambini.