Banchetto di Forza Nuova a Bra, Sibille: "Passavo di lì per caso, non ho partecipato alla contestazione"

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore,

Le chiedo di pubblicare queste poche righe in merito al banchetto che Forza Nuova (gruppo dichiaratamente neofascista) ha organizzato sabato mattina a Bra, in considerazione del fatto che io sono stata inserita nel titolo del Suo articolo senza che nessuno verificasse il mio punto di vista.

Non ho partecipato alla contro-manifestazione dei gruppi di giovani che hanno contestato pacificamente il banchetto di Forza Nuova. Passavo di lì tornando da Sant’Antonino e mi sono fermata solo il tempo necessario per verificare che, anche per la nutrita presenza di Carabinieri (che ringrazio per l’opera che prestano), non ci fossero timori per degenerazioni che in effetti non ci sono state.

Quanto alle frasi false e minacciose nei miei confronti delle sei persone (nessuna nota come braidese) di Forza Nuova, ribadisco senza esitazioni che Bra tutela la sicurezza con la propria continua collaborazione con le forze dell’ordine (Polizia Urbana, Carabinieri, Polizia di Stato) e che non è assolutamente utile, anzi il contrario, la presenza di ronde estranee alle stesse forze.

L’Amministrazione comunale così opera da sempre e continuerà a fare.

Tanto si doveva per chiarezza nei confronti dei lettori, grazie dell’attenzione.

Bruna Sibille