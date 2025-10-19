CONTROCORRENTE A Cuneo, senza il ballottaggio alle comunali 2027, alleanze e strategie da ripensare

Nonostante nessuno sia oggi in grado di prevedere quale sarà l’esito finale, si stanno stringendo i tempi per una modifica alla normativa che regola le elezioni comunali nei Comuni oltre i 15 mila abitanti.

Non sarà più necessario per il candidato sindaco – in questa eventualità - ottenere il 50,1% dei consensi per essere eletto al primo turno, ma basterà il 40% .

Viene inoltre cancellata la possibilità del voto “disgiunto”, votare cioè per un candidato sindaco dando la preferenza ad un candidato consigliere in una lista avversaria. Ad essere eliminata anche l’opzione del voto espresso esclusivamente al candidato sindaco senza indicazioni su alcuna lista.

Giorgia Meloni e con lei le forze politiche di centrodestra vorrebbero che il nuovo sistema divenisse operativo già dalla prossima tornata amministrativa.

Se così fosse, nel Cuneese sarebbero interessate nel 2027 oltre a Cuneo, città capoluogo di provincia, anche Mondovì e Savigliano.

Per il momento la proposta è stata fatta propria soltanto dal centrodestra mente il centrosinistra la guarda con estrema diffidenza.

Tuttavia, nella Commissione Affari Costituzionali del Senato sono stati approvati già vari emendamenti e l’iter sembra procedere spedito tant’è che da Fratelli d’Italia si azzarda ad ipotizzare che entro la fine dell’anno o comunque nei primi mesi del 2026 dovrebbe arrivare in votazione a Palazzo Madama.

Una volta approvata al Senato, la legge passerebbe alla Camera per essere approvata in tempo utile per le elezioni del 2027 quando, nella tarda primavera, si voterà per le comunali, prima delle politiche nazionali in calendario per l’autunno a scadenza della legislatura.

Tra le motivazioni addotte dai fautori della modifica il fatto che al secondo turno si registra generalmente una forte diminuzione di affluenza alle urne col rischio che il sindaco sia eletto con un numero di voti minori di quelli ottenuti dal suo competitor al primo turno.

Da sinistra si fa notare invece che le ragioni sono meno nobili e più di bottega, considerato che la destra nei ballottaggi è meno attrezzata e il suo elettorato diserta più facilmente il ritorno alle urne a distanza di 15 giorni.

La discussione è aperta e le posizioni restano distanti, nonostante il centrodestra abbia i numeri dalla sua.

Certo è che se la maggioranza di governo ha messo mano alla riforma – viene da considerare - è perché intende mandarla in porto.

In caso contrario andrebbe incontro ad uno smacco politico proprio alla vigilia delle elezioni politiche nazionali che saranno una sorta di referendum per la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Inevitabili le ripercussioni anche in casa nostra.

Infatti – pur con tutti i se e i ma del caso – il venir meno del ballottaggio costringerà a modificare le strategie di quanti - a partire da Cuneo - facevano affidamento proprio sul secondo turno per entrare in partita con un ruolo da protagonisti.

Se così sarà – ne avremo contezza tra non molto – dovranno essere rimodulate le alleanze e le strategie sin qui abbozzate.

Vale per Cuneo, ma riguarda anche le altre due “sorelle” della Granda, Mondovì e Savigliano.