Bronzo nazionale per il Liceo Da Vinci di Alba: una squadra di ragazze piemontesi brilla a Montesilvano

Il Liceo Da Vinci di Alba si è aggiudicato un prestigioso bronzo ai campionati nazionali studenteschi di Montesilvano (Pescara), vestendo i colori del Piemonte da vincitore dei precedenti campionati regionali.

Il team, formato da Francesca Dellapiana, Sara Ababei, Sofia Morici e Irene Bosticardo, accompagnate dal Prof. Antonio De Pasquale, ha portato a casa una medaglia che premia non solo il talento sportivo, ma anche il grande spirito di squadra.

Il percorso delle albesi è stato entusiasmante: esordio travolgente con un netto 5-0 sulla Basilicata, seguito dal 4-1 alle Marche e dalla sofferta vittoria per 3-2 sul Friuli Venezia Giulia. La corsa è proseguita con un 5-0 al Lazio e un altro 3-2 in semifinale contro la Sardegna, prima di arrendersi di misura (2-3) alla Sicilia. Nella determinante finale per il terzo posto contro la Puglia, le ragazze del Da Vinci hanno avuto la meglio per 3-2, imponendosi sia nei doppi che nel primo singolare.

La loro avventura ha messo in luce correttezza, capacità di reazione, coesione e determinazione. Le giovani atlete hanno saputo superare tutte insieme i momenti di difficoltà, dimostrando di saper competere con le migliori selezioni studentesche nazionali.