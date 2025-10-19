L'I.C. Papa Giovanni XXIII di Savigliano premia la campionessa italiana di Triathlon Virginia Galletto

Quella di lunedì 13 ottobre è stata una mattinata speciale per gli studenti e il personale dell'I.C Papa Giovanni XXIII di Savigliano. Il plesso Marconi ha infatti ospitato una premiazione a sorpresa e informale che ha coinvolto tutte le 14 classi della scuola, unite nel celebrare un traguardo straordinario raggiunto dalla loro compagna di terza media, Virginia Galletto.

Virginia, infatti, ha recentemente conquistato il titolo di campionessa Italiana di Triathlon, un'impresa che l'ha vista brillare in una disciplina complessa, che unisce corsa, nuoto e ciclismo. Non si è fermata qui: ha anche vinto il titolo regionale di corsa in montagna, dimostrando un talento naturale e una dedizione straordinaria. Ma ciò che rende Virginia davvero speciale non è solo la sua abilità sportiva, ma anche la sua capacità di conciliare l’impegno atletico con gli studi, ottenendo ottimi risultati scolastici.

La sorpresa si è svolta nel cortile della scuola, dove tutti gli studenti delle 14 classi si sono riuniti dopo l’intervallo per rendere omaggio alla loro compagna. Ad accompagnarla in questo momento speciale c’erano la dirigente scolastica, Daniela Calandri, e la sua insegnante di educazione motoria, Viviana Mondino.

Virginia è stata accolta con un applauso caloroso e ha ricevuto una fascia tricolore, una coppa stampata in 3D nell'atelier scolastico e un diploma incorniciato con una dedica che racchiudeva tutta l'ammirazione e il rispetto che la scuola nutre per lei: “A Virginia, Campionessa Italiana di Triathlon. Con stima e ammirazione per il traguardo straordinario raggiunto e per la dedizione con cui riesce a coniugare sport e studio, impegno e passione. Un esempio di determinazione e costanza: ci ricorda che i sogni si realizzano con sacrificio e volontà! Orgoglio della nostra scuola, ispirazione per tutti i suoi compagni.”

Con il suo esempio, Virginia ha dimostrato che attraverso impegno e perseveranza si possono raggiungere obiettivi straordinari, sia nello sport che nello studio. La sua capacità di destreggiarsi tra gli allenamenti intensivi e lo studio è diventata un punto di riferimento per tutti gli studenti.

Questa iniziativa, che ha celebrato un talento sportivo di eccezione, ha avuto anche un valore educativo profondo: ha ricordato a tutti che il vero successo non dipende solo dai risultati, ma dall’impegno, dalla tenacia e dalla passione con cui si perseguono i propri sogni. Virginia, con la sua giovane età, è riuscita a trasmettere un insegnamento fondamentale: i traguardi più ambiziosi sono alla portata di chi è disposto a lottare per raggiungerli, a sacrificarsi e a credere nel proprio potenziale.