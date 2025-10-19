 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 19 ottobre 2025, 08:34

Peveragno, ripartono i laboratori teatrali e di espressione corporea per bambini e ragazzi con la Compagnia del Birùn

Dal 22 ottobre al Centro Culturale Ambrosino tornano le attività pomeridiane curate da Alice Mattalia e Silvana Scotto: prime lezioni gratuite per scoprire il teatro e il valore della condivisione.

Con l'autunno ripartono il laboratorio di teatro per ragazzi/e e il corso di espressione corporea per bambini/e organizzati dalla Compagnia del Birùn di Peveragno. 

Da MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE, tutti i mercoledi fino a fine maggio, dalle 18.00 alle 19.00 presso il Centro Culturale Ambrosino CORSO DI ESPRESSIONE CORPOREA a cura dell'insegnante Alice Mattalia per bimbi/e dai 3 ai 7 anni.

È un corso/percorso dedicato ai più piccoli aspiranti attori e attrici, ma non solo, perché imparare a conoscere le proprie potenzialità di espressione e metterle in relazione con gli altri è un'arte che insegna anche a fare squadra apportando il proprio originale modo di essere nel rispetto di quello altrui. 

Da VENERDÌ 24 OTTOBRE, tutti i venerdì fino a fine maggio, dalle 17.30 alle 19.00 presso il Centro Culturale Ambrosino LABORATORIO TEATRALE a cura dela regista Silvana Scotto per ragazzi/e dagli 8 ai 14 anni.

Con il gioco del teatro si impara che la vita è come un palcoscenico dove ognuno ha il proprio ruolo, ma soprattutto che ognuno ha emozioni simili e condivisibili con gli altri. 

La prima lezione del corso e del laboratorio sono LIBERE GRATUITE. Per info 334.8966480 (Simona) 

