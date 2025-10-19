 / Solidarietà

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Solidarietà | 19 ottobre 2025, 14:43

Celebrati i 75 anni di fondazione dell'associazione Fidas Bene Vagienna

Presenti molti rappresentanti anche dei Comuni limitrofi. Premio speciale ad Anna Aragno, donatrice dal 1938

Il presidente Fidas Giuseppe Abba

Il presidente Fidas Giuseppe Abba

Oggi, domenica 19 ottobre, l'associazione Fidas di Bene Vagienna ha celebrato i suoi 75 anni di fondazione. Un traguardo importante che testimonia l'impegno e la dedizione dei donatori di sangue della città. In questo arco di tempo ha raccolto oltre 22mila sacche di sangue: un contributo prezioso per la salute dei cittadini di Bene Vagienna e dintorni

Fin dalla sua nascita, l'associazione è stata guidata da presidenti e direttivi seri e appassionati, che hanno lavorato per promuovere la cultura della donazione di sangue e garantirne la disponibilità per i pazienti in necessità. La celebrazione dei 75 anni di Fidas Bene Vagienna è stata un'occasione per ringraziare e onorare i donatori di sangue che hanno contribuito a rendere possibile questo traguardo. 

Erano presenti molte sezioni della provincia di Cuneo, tra le quali Monticello, Bra, Castagnito, Bossolasco, Pocapaglia, Sommariva Perno, Montà, Carrù, Grinzane, Monforte d'Alba e Monteu Roero, Monticello.

Il sindaco di Bene Vagienna, Claudio Ambrogio, ha ringraziato i donatori di sangue per il loro impegno, intitolando "Largo Donatori di Sangue" per riconoscerne l'importanza.

Durante la cerimonia, sono stati premiati i donatori più meritevoli, tra cui Valter Gallesio, Paolo Milanesio, Roberta Giaccardi, Valentina Testa, Raffaele Capasso, Giovanni Dotta, Gaspare Signorello, Alberto Toselli, Massimo Vizio, Giovanni Battista Ferrua, Eros Miino e Davide Panero.

Medaglia d'oro per 50 donazioni: Giuseppe Dotta Denis Fea, Giovanni Manassero, Massimiliano Manassero e Mauro Sanino.

75 donazioni: Giuseppe Abbà, Diego Miino, Davide Passone, Pietro Guanti e Gian Pietro Pecchenino.

Premio speciale: Anna Aragno (donazioni dal 1938)

L'Associazione Fidas di Bene Vagienna ringrazia tutti i donatori di sangue per il loro impegno e la loro generosità. Sempre dallo staff Fidas: “Un ringraziamento speciale va anche a Bene Banca per i foulard donati. E la ditta Anselmo per la torta donata al pranzo”.

Infine Il presidente, Giuseppe Abbà: "La celebrazione dei 75 anni di Fidas Bene Vagienna è stata un'occasione per riflettere sull'importanza della donazione di sangue e sul contributo che ogni donatore può dare alla salute della comunità". L'Associazione Fidas di Bene Vagienna continuerà a lavorare per promuovere la cultura della donazione di sangue e garantire la disponibilità di sangue intero e plasma per i pazienti in necessità”.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium