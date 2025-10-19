Celebrati i 75 anni di fondazione dell'associazione Fidas Bene Vagienna

Oggi, domenica 19 ottobre, l'associazione Fidas di Bene Vagienna ha celebrato i suoi 75 anni di fondazione. Un traguardo importante che testimonia l'impegno e la dedizione dei donatori di sangue della città. In questo arco di tempo ha raccolto oltre 22mila sacche di sangue: un contributo prezioso per la salute dei cittadini di Bene Vagienna e dintorni.

Fin dalla sua nascita, l'associazione è stata guidata da presidenti e direttivi seri e appassionati, che hanno lavorato per promuovere la cultura della donazione di sangue e garantirne la disponibilità per i pazienti in necessità. La celebrazione dei 75 anni di Fidas Bene Vagienna è stata un'occasione per ringraziare e onorare i donatori di sangue che hanno contribuito a rendere possibile questo traguardo.

Erano presenti molte sezioni della provincia di Cuneo, tra le quali Monticello, Bra, Castagnito, Bossolasco, Pocapaglia, Sommariva Perno, Montà, Carrù, Grinzane, Monforte d'Alba e Monteu Roero, Monticello.

Il sindaco di Bene Vagienna, Claudio Ambrogio, ha ringraziato i donatori di sangue per il loro impegno, intitolando "Largo Donatori di Sangue" per riconoscerne l'importanza.

Durante la cerimonia, sono stati premiati i donatori più meritevoli, tra cui Valter Gallesio, Paolo Milanesio, Roberta Giaccardi, Valentina Testa, Raffaele Capasso, Giovanni Dotta, Gaspare Signorello, Alberto Toselli, Massimo Vizio, Giovanni Battista Ferrua, Eros Miino e Davide Panero.

Medaglia d'oro per 50 donazioni: Giuseppe Dotta Denis Fea, Giovanni Manassero, Massimiliano Manassero e Mauro Sanino.

75 donazioni: Giuseppe Abbà, Diego Miino, Davide Passone, Pietro Guanti e Gian Pietro Pecchenino.

Premio speciale: Anna Aragno (donazioni dal 1938)

L'Associazione Fidas di Bene Vagienna ringrazia tutti i donatori di sangue per il loro impegno e la loro generosità. Sempre dallo staff Fidas: “Un ringraziamento speciale va anche a Bene Banca per i foulard donati. E la ditta Anselmo per la torta donata al pranzo”.

Infine Il presidente, Giuseppe Abbà: "La celebrazione dei 75 anni di Fidas Bene Vagienna è stata un'occasione per riflettere sull'importanza della donazione di sangue e sul contributo che ogni donatore può dare alla salute della comunità". L'Associazione Fidas di Bene Vagienna continuerà a lavorare per promuovere la cultura della donazione di sangue e garantire la disponibilità di sangue intero e plasma per i pazienti in necessità”.