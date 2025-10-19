Da Coloratissimo Autunno oltre mille euro per la Caritas fossanese

"Coloratissimo Autunno", l’appuntamento ormai storico promosso dal Comune di Fossano, che celebra i colori, i sapori e i profumi del nostro territorio è anche un momento importante di solidarietà.

Infatti, oltre mille euro sono stati donati alla Caritas di Fossano, grazie all’asta benefica dei prodotti ortofrutticoli, organizzata ormai da alcuni anni dalla Coldiretti e che ultimamente vede anche la collaborazione del Comune di Fossano.

“Si tratta di un’iniziativa coinvolgente e importante”, sottolinea Giacomo Pellegrino, assessore all’Agricoltura, che ha partecipato all’asta benefica “battendo” offerte e rialzi. “La somma è stata subito consegnata al direttore della Caritas fossanese, Nino Mana. L’asta benefica è un valore aggiunto ad una manifestazione che quest’anno ha avuto numeri da capogiro per quanto riguarda visitatori ed espositori, che sono rimasti tutti molto soddisfatti - prosegue l’assessore Pellegrino -. La grande novità, però, è stata la buona presenza dei Consorzi di tutela, realtà importanti per valorizzare e mantenere alta la qualità delle nostre tante produzioni agricole.

L’obiettivo già per la prossima edizione - prosegue l’assessore Pellegrino - è proprio quello di dare ampio spazio a questi presidi, istituzionalizzando l’evento che è già, ma deve diventarlo sempre di più, una vetrina importante per il settore agricolo ed agroalimentare della nostra provincia di Cuneo”.

Fiore all’occhiello di Coloratissimo Autunno è l’aspetto gastronomico, che viene gestito dalle attivissime proloco.

“Si tratta davvero di una particolarità davvero unica e di alto livello per i piatti servizi - sottolinea Giacomo Pellegrino -, grazie alle proloco delle 15 frazioni di Fossano, coordinate dalla proloco Romanisio. Per il quarto anno consecutivo l’amministrazione comunale ha coinvolto le frazioni con questa bella iniziativa, che hanno proposto un piatto preparato con prodotti del territorio. E anche quest’anno è stato un successone. Il loro coinvolgimento per l’amministrazione comunale è di grande importanza - conclude l’assessore Pellegrino -. Una collaborazione fondamentale, per la quale devo ringraziare tutte le frazioni e i tanti volontari che si adoperano al meglio per il bene della nostra città. Infine voglio ringraziare per la presenza e la collaborazione tutti gli espositori e tutte le associazioni di categoria”.