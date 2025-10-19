Gli Arcieri di Bra celebrano il 5° Memorial Luciano e Natale

Una giornata di sport, amicizia e memoria ha concluso il Campionato Sociale 2025 degli Arcieri di Bra, coinciso con il 5° Memorial Luciano e Natale, dedicato a due figure storiche del gruppo.

L’evento si è svolto negli splendidi scenari dell’America dei Boschi di Pocapaglia, che hanno ospitato le gare 3D, disciplina che unisce tecnica, concentrazione e profondo contatto con la natura.

Il Campionato Sociale, articolato in quattro tappe, ha visto una partecipazione costante e appassionata di arcieri di ogni categoria. La tappa finale, coincidente con il Memorial, ha rappresentato il culmine sportivo e simbolico della stagione: un’occasione per misurarsi sul campo ma anche per ricordare chi, con dedizione e passione, ha contribuito a far crescere la società.

Durante la cerimonia conclusiva si è tenuta la premiazione dei campioni di categoria, a riconoscimento dell’impegno e dei progressi tecnici di tutti i partecipanti.

Il presidente Enrico Cosmai ha sottolineato il valore profondo dell’iniziativa: “Il Memorial non è solo una competizione, ma un modo per mantenere vivo il legame con la nostra storia. Luciano e Natale hanno lasciato un’eredità di passione, e ogni nostra freccia scoccata è anche un tributo a loro.”

Con la chiusura del campionato, gli Arcieri di Bra guardano già alla nuova stagione sportiva, con l’obiettivo di continuare a promuovere il tiro con l’arco 3D come disciplina che unisce precisione, concentrazione e rispetto per l’ambiente