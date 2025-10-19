Volley A1F. Cuneo, il derby è tuo! Superato il Wash4green Monviso Volley per 1-3

Nuova sfida e nuove emozioni per la Honda Cuneo Granda Volley, protagonista di un'altra bella vittoria in un match dal sapore particolare. Nella bolgia del Pala Bus Company di Villafranca Piemonte è infatti andato in scena il primo dei tre derby piemontesi previsti in questa stagione di Serie A1 Tigotà.

Le Gatte di coach Salvagni hanno affrontato le Pinelle della Wash4green Monviso Volley guidate da Michele Marchiaro in un match ricco di intensità. Davanti a un pubblico numeroso accorso per l’occasione, 1200 gli spettatori presenti, le due formazioni hanno dato vita a una partita combattuta e spettacolare, mantenendo alte le aspettative.

E le biancorosse non hanno deluso: davanti ai numerosi tifosi cuneesi venuti a Villafranca ad assistere al match, le Gatte hanno sfoderato un'altra bella prestazione corale, a cui tutte hanno dato il proprio contributo. Dopo l’entusiasmo maturato dalla bella vittoria con Scandicci dunque le cuneesi hanno continuato il trend positivo, portandosi così a quota 8 punti.

1-3 infatti è il risultato del primo derby piemontese di questa stagione per la formazione biancorossa: fin dai primi punti le Gatte hanno tirato fuori le unghie e dettato ritmo e gioco, nonostante i tentativi di rientro delle caparbie padrone di casa, che non si sono mai arrese. Nonostante le rimonte delle Pinelle e il calo nel terzo set, le Gatte non hanno mai mollato e hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, riuscendo così a dare la zampata vincente e aggiudicandosi una bella vittoria su un campo difficilissimo.

Salvagni si affida al sestetto ormai consolidato: Signorile, Diop, Keene, Cecconello, Pucelj, Pritchard e Barbaro. Anche Marchiaro ricorre al 6+1 già visto nelle prime giornate: Bridi, Malual, Dodson, Akrari, Davyskiba e Moro.

Match adrenalitico fin dai primi punti: inizio equilibrato, poi Cuneo inizia ad allungare, 4-6 e 7-10. Le Gatte ingranano la marcia giusta e tentano la fuga portandosi a +4, 8-12, ma le Pinelle non ci stanno e arrivano a -2, 13-15. Le biancorosse però non mollano e conquistano un break pesante, 13-17 e Monviso ferma il gioco. Grande rientro in campo delle padrone di casa, che colmano tutto il gap trascinate da Davyskiba e Dodorico: si impatta sul 20 pari. Monviso allunga 24-23, Keene ristabilisce la parità e si combatte su ogni pallone, fino al 27-27, quando il doppio muro di Cuneo su Davyskiba e Malual consegna alla Gatte il set, 27-29.

Equilibrato anche l’inizio del secondo parziale: primo strappo biancorosso sull’8-10, subito ricucito dalle Pinelle. Si procede in parità, poi sul 16 pari pesante break biancorosso, con Cecconello che capitalizza una ricezione slash e Rivero che a segno dai nove metri, 16-18. Monviso non molla, ma le Gatte mettono di nuovo il muso avanti, 17-19. Ancora una volta però le Pinelle colmano il gap e le squadre impattano di nuovo sul 20 pari. L’errore al servizio di Akrari e il muro su Dodorico permettono alle biancorosse di allungare: 21-23 e la chiude Diop, 22-25.

Monviso parte forte nel terzo set trascinato da Malual e dal tifo dei tifosi si porta subito 6-3, costringendo Cuneo a fermare il gioco. Le Gatte però ora faticano a contenere il gioco delle Pinelle, che premono sull'acceleratore e tentano la fuga: 8-4 e 11-5. Salvagni prova a giocarsi la carta dei cambi, con Rivero, Koulisiani, Marring, Magnani e Atamah che nel corso del set rilevano Pritchard, Cecconello, Pucelj, Bardaro e Keene, ma le padrone di casa hanno trovato la quadra: 14-6 e 19-6, con padrone di casa che impongono ritmo e gioco. Le biancorosse rosicchiano ancora qualche punto, ma il divario scavato dalle Pinelle è troppo ampio e Monviso chiude 25-14 in sicurezza.

Si torna in campo nel quarto set con le formazioni partite titolare. Le Gatte tentano subito lo strappo balzando avanti 1-3, ma le padrone di casa stroncano il tentativo, 4 pari. Scambi equilibrati e poi le biancorosse provano nuovamente la fuga sfruttando le imprecisioni di Monviso, 6-9 e 7-12. Le Pinelle però non mollano ancora e colmano di gap con Sylves al servizio entrata per rilevare Dodson; 13-14, coach Salvagni ferma il gioco. Davyskiba ripristina la parità. Serve Diop per sbloccare le Gatte e Pucelj mette a terra il pallone per il break, 15-17. Scambi combattuti ma è Cuneo ad allungare 16-19 e 18-21. Due errori delle padrone di casa spingono le Gatte a -2 dal match point. Ancora un punto Pinerolo e poi Pucelj concretizza la vittoria: 19-25.

Premiata MVP del match Diop Bintu, che ha chiuso il match con 17 punti, di cui due ace e 1 muro, top scorer biancorossa. In doppia cifra anche Keene con 13 punti, Pucelj con 12 e Pritchard con 11. Per Monviso si sono distinte Davyskiba con 19 punti e Malual con 18.

Adesso, dopo il ritmo serrato delle prime tre giornate, le Gatte avranno il tempo di tirare il fiato. Prossimo appuntamento sarà infatti sabato 25 ottobre in casa contro Bartoccini MC Restauro Perugia. Fischio di inizio alle 19:30.

IL MATCH IN PILLOLE

PRIMO SET

Signorile al servizio e subito Dodson in primo tempo , 1-0. Diop a segno, 1-1. Pucelj sbaglia al servizio, 2-1. A segno Pritchard, 2-2. Davyskiba murata, 2-3. Malual sulle mani del muro, 3-3. Sbaglia Pritchard in attacco e anche Davyskiba al servizio, 4 pari. Keene d’esperienza, 4-5. Ace Diop, 4-6. Dodorico a segno, 5-6. Murata Dodson, 5-7. Diop dalla seconda linea, 5-8. Errore Pritchard al servizio, 6-8. Keene in fast, 6-9. Errori al servizio da entrambe le parti e Dodoson vincente sotto rete, 8-10. Out anche Dodoson, 8-11. Errore di Akrari, 8-12. Out anche Pucelj, 9-12. Tocco Davyskiba, 10-12. Cecconello in 7, 10-13. Vincente Davyskiba, 11-13. Keene sotto rete, 11-14. Malual da prima linea, 12-14. Keene in fast, 12-15. Mani out di Dodorico, 13-15. Doppio errore Monviso, 13-17 e time out. A segno Malual e mani out di Davyskiba, 15-17. Doppio break Monviso e Pucelj contro il muro, 17-19. Davyskiba a segno, 18-19. Invasione Cuneo, Contrasto sotto rete per Monviso, 20-19. Diop in mezzo al muro, 20 pari. Entra Rivero a servire, out Maulul e sbaglia anche Rivero, 21 pari. Murata Diop, 22-21 e ltime out Cuneo. Murata anche Pritchard, 23-21. Sbaglia Davyskiba e a segno Keene in fast, time out Monviso. Dodorico sopra al muro, 24-23. Ancora Keene in fast, 24 pari. Palla dubbia di Malual, si chiama il check: palla in e pallonetto Pucelj, 25 pari. Diop sulle mani alte del muro, 25-26. Dodorico sulle mani del muro, 26 pari. Dodson sulle mani alte del muro, 27-26. Errore di Dodorico al servizio, 27 pari, entra Allaoui al servizio. Murata Davyskiba, 27-28. Murata anche Malual, 27-29.

SECONDO SET

Subito mani out Davyskiba, 1-0. Diop sopra il muro, 1-1. A segno Monviso, 2-1. Doppio punto Cuneo, 2-3. Out Diop, 3 pari. A segno entrambe le formazioni, 5-4. Out Monviso e sbaglia Keene al servizio, 6-5. Pucelj in diagonale, 6 pari. Imprecisione di Monviso, 6-7. Invasione di Cecconello, 7 pari. Pucelj a segno da 4, 7-8. Ancora Pucelj in pallonetto, 7-9. Malual a segno, 8-9. Pallonetto vincente ancora di Pucelj, 8-10. Invasione Cuneo, 9-10. Palla sul nastro, concretizza Akrari, 10 pari. Out Dodson dai 9 metri, 10-11. Mani out di Davyskiba, 11 pari. Palla in di Pritchard, 11-12. Altissima Davyskiba sopra il muro, 12 pari. Sbaglia poi al servizio, 12-13. Imprecisione di Cuneo sul secondo sotto, 13 pari. Vincente Pucelj, 13-14. Imprecisione Cuneo, 14 pari. Murata Pritchard da Dodosn, 15-14. Pucelj sulle mani del muro, 15 pari. Bridi di seconda, 16-15. Cecconello in 7, 16 pari, entra Rivero a servire. Ricezione slash capitalizzata da Cecconello, 16-17. Ace Rivero, 16-18. Out Pritchard, 17-18. Out Malual, 17-19. Out Diop, 18-19. Murata Keene e Bridi out, 19-20, entra Martinez a servire. A segno Malual, 20 pari. Pucelj a segno e Malual a segno, 21 pari. Out Akrari al servizio, 21-22. Murata Dodorico, 21-23. Diop a segno e invasione Cuneo, 22-24. La chiude Diop, 22-25.

TERZO SET

Mani out di Davyskiba, 1-0. Out Dodorico al servizio, 1-1. Out anche Pucelj, 1-2. Primo tempo di Cecconello, 1-2. Imprecisione di Cuneo a muro, 3-2. 7 di Keene, 3 pari. A segno Monviso, 4-3. Mani out di Manual, 5-3. Ancora a segno Malual, 6-3. Errore di Pritchard e poi suo punto, 7-4. Errore di Pritchard, 8-4. Pucelj sopra le mani del muro, 8-5. Pallonetto in di Dodorico, 9-5. Ace Dodorico, 10-5. Out Pucelj e errore Diop, 12-5, entra Pritchard per Rivero. Murata Diop, 13-5. Entra Koulisiani per Cecconello. Davyskiba in mezzo al muro, 14-5. Fast di Koulisiani, 14-6. Vincente a Monviso con Malual, 16-6 e errore Cuneo, 18-6. Errore Koulisiani, 19-6. Out Malual, 19-7. Murata la fast di Monviso, 19-8. Ace Marring e poi errore, 20-9. Murata Diop, 21-9, entra Atamah per Keene. Doppiamente a segno Monviso e a segno Rivero in diagonale stretta, 23-11. Out Malual, 23-12. A segno Diop, 23-13. Murata Rivero, 24-13. Mani out di Rivero, 24-14. Errore di Rivero al servizio, 25-14.

QUARTO SET

Contrasto sotto rete vinto da Keene, 0-1. Muro di Cecconello, 0-2. Malual da seconda linea, 1-2. Diop a segno in parallela, 1-3. Davyskiba in mezzo al muro, 2-3. Malual out e poi muro out, 3-4. Ace di Dodorico e murata Diop. Out Dodorico e 7 di Keene, 5-6. Out la pipe di Davyskiba, 5-7. Out Cecconello al servizio, 6-7. Out anche Malual in attacco, 6-8. Ace Diop, 6-9. Pritchard sulle mani alte del muro, 6-10. Dodoson murata out, 7-10. Keene in pallonetto, 7-11. Out Malual, 7-12. Ace di Pritchard, 7-13, entra Sylves per Dodosn. Pallonetto di Malual dietro al muro, 8-13. Davyskiba contro le mani alte del muro, 9-13. Keene in fast, 9-14. Davyskiba contro il muro, 10-14. Doppio ace di Sylves e contrasto a rete 13-14. Davyskiba sulla mani del muro, 14 pari. Serve Diop per sbloccare le Gatte, 14-15. Grande parallela di Diop, 14-16. Out Signorile, 15-16. Pucelj a segno e Malual murata, 15-18. Sette di Akrari, 16-18. Diop in mezzo al muro, 16-19, entra a servire Rivero. Out Rivero e a segno Keene, 17-20. Diop in mezzo al muro, 18-20. Fast di Keene, 18-21. Out Dodorico, 18-22. Out Malual, 18-23. Attacco di Signorile e Pucelj contro il muro, 19-25.