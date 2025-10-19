VOLLEY A3M / Monge Gerbaudo Savigliano, esordio amaro in campionato: sconfitta 3-0 a Reggio Emilia

Il Monge-Gerbaudo Savigliano esce sconfitto ma non ridimensionato dalla prima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, con la Conad Reggio Emilia che s’impone 3-0 al Pala Bigi al termine di tre set giocati ad alto ritmo.

Il terzo, in particolare, porta in dote tanti rimpianti per i ragazzi di coach Simone Serafini, che cedono ai vantaggi 29-27 dopo 38’ di gioco e ritornano in Piemonte con la certezza di essersela giocata a lungo alla pari contro una delle candidate per la vittoria finale del girone.

I sestetti iniziali

Complici le assenze forzate di capitan Dutto e Schiro, coach Simone Serafini, per la prima trasferta dell’anno, propone la diagonale Pistolesi-Rossato, Galaverna e Sacripanti in posto 4, Ballan e Rainero centrali. Libero Prosperi Turri. Tanta qualità, invece, tra gli emiliani, in campo con Santambrogio in cabina di regia, Mian opposto, Chevalier e Mazzon di banda, Barone e Sighinolfi al centro, con Marini libero.

La cronaca del match

Il primo set viaggia sui binari dell’equilibrio a lungo, anche se, per dovere di cronaca, i reggiani sembrano sempre avere quel qualcosa in più. In particolare, a fare la differenza è il servizio, spesso ficcante e talvolta anche vincente, con Mazzon “on fire”. Quando la battuta “entra”, anche Savigliano dice la sua: sotto 9-6, i piemontesi rientrano fino all’11-12, prima volta in vantaggio, ma poi si fanno superare e non riescono più a ricucire.

Nel secondo Reggio Emilia scava il solco maggiore, approfittando soprattutto dell’ottima verve dei suoi attaccanti, con Santambrogio che orchestra bene i colpi alternati di Mian, Chevalier e soprattutto Mazzon. Dopo aver chiuso sull’8-7 il primo terzo, i padroni di casa scappano sul 16-13 e poi sul 21-16, chiudendo con il massimo vantaggio: 25-18 in 27’.

Il terzo parziale è da rimpianti veri per il Monge-Gerbaudo. I piemontesi, infatti, entrano in campo da subito bene e sembrano essere in totale controllo del set, con la Conad in leggera flessione dopo i primi due ad alto ritmo. Savigliano si porta addirittura sul +6 sul 15-21 e le cose sembrano fatte, ma qualcosa si rompe. Reggio Emilia alza il livello a muro e rientra un passo alla volta, trascinata soprattutto dall’ottimo servizio di Chevalier, che favorisce l’aggancio sul 24-24. Lì, la decidono i nervi. Savigliano ha comunque il muso davanti ma non chiude e sul 27-26 viene graziato dal quarto tocco in casa emiliana. Dopo un lungo check che conferma il 27-27, Sacripanti mette out e sul pallone successivo i padroni di casa la mettono a terra: 29-27, 3-0 e festa giallorossa con tanti rimpianti a tinte biancoblù.

Il commento. Non è stato della partita per alcuni problemi fisici, ma non poteva non essere al fianco dei suoi compagni per il debutto stagionale. Capitan Francesco Dutto commenta così a caldo la sconfitta saviglianese: “È stata una partita difficile, giocata contro una squadra di assoluto valore. Portiamo con noi il fatto di aver rotto il ghiaccio. A tratti abbiamo anche espresso una buona pallavolo, e da questo dobbiamo ripartire. Lavoreremo in settimana sulle fasi in cui abbiamo, invece, peccato di più. Da domani testa a Mantova, perché la prima partita casalinga è molto importante per tutto l’ambiente”.

Conad Reggio Emilia – Monge Gerbaudo Savigliano 3-0 (25-19, 25-18, 29-27)

Conad Reggio Emilia: Santambrogio 2, Mian 14, Chevalier 15, Mazzon 13, Sighinolfi 7, Barone 6, Marini (L); Catellani, Sanguanini, Signorini; N.E. Alberghini, Bigozzi, Zecca (L2). All. Zagni.

Monge Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 1, Rossato 13, Sacripanti 10, Galaverna 4, Rainero 7, Ballan 9, Prosperi Turri (L); Carlevaris, Rabbia; Quaranta, Guiotto, Girotto. All. Serafini.

Durata set: 26’, 27’, 38’.