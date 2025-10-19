VOLLEY DF / Il Centallo Volley lotta ad Asti ma torna sconfitto contro il New Volley

Sabato 18 ottobre 2025 si è giocata la seconda giornata del campionato regionale di serie D, con il CENTALLO VOLLEY impegnato nella trasferta ad Asti contro le neopromosse del NEW VOLLEY.

In un palazzetto non proprio adatto per questa categoria, a causa di un’illuminazione scarsa e dell’altezza del soffitto al limite, si è giocata comunque una bella partita, molto equilibrata, sempre incerta nel risultato.

La sfida, conclusasi in tre set, sempre vinti dalle padrone di casa, ha avuto un andamento identico nel corso dei tre parziali: squadre che procedono punto a punto con scarto esiguo, rosso blu, che ogni volta che si portano in vantaggio o raggiungono le avversarie, commettono qualche errore, dando nuova linfa alle antagoniste, Astigiane più solide, efficaci ed attente sul finale, quando ogni giocata è determinante.

Capitan GIORDANO e compagne vedono così sfuggire una vittoria, che poteva essere sicuramente alla portata, contro una formazione che negli scontri casalinghi, anche grazie al fattore campo, creerà importanti ostilità a tutti.

Da segnalare, nella giornata, la prima convocazione in serie D, per la palleggiatrice Centallese Marta GARELLO.

“Tutti insieme abbiamo immediatamente capito ed analizzato questa sconfitta, giusta, ma che ci penalizza oltremodo (mai un episodio fortunoso a nostro favore), contro una squadra che giocando con la verve odierna e sfruttando il fattore campo, renderà la vita dura alle avversarie. Abbiamo un roster ristretto e sapevamo che la mancanza di due giocatrici per noi importanti avrebbe richiesto un certo tipo di prestazione; chi ha giocato ha fatto il massimo, ma in alcuni frangenti non è bastato. Consapevoli di tutto questo, guardiamo avanti con grande determinazione, per preparare al meglio la prossima gara.”.

Prossima gara sabato 25 ottobre alle ore 18,30 a Centallo contro la VIRTUS BOVES.

Palleggiatrici: GARELLO Marta, PEANO Anna; Centrali: BOLLA Giulia, FERRERO Camilla; Opposti: CASTELLINO Giorgia, ORSI Alice; Attaccanti: LAMBERTO Erica, CIRLA Chiara, GIORDANO Elisa (capitano); Liberi: ROMANO Sofia, MATTALIA Rachele.

I*Allenatore Franco MASSUCCO II* Allenatore Fabrizio MARCHISIO Dirigente Mario PAROLA

Parziali di gara : (25-21, 25-22, 25-23).



